Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde kurallar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Trabzon'da karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçı 3-2 kazanırken, hakemin son düdüğünün ardından bordo mavili taraftarlar sahaya girerek sarı lacivertli futbolcularla arbede yaşadı. Olaylı maçın ardından açıklama yapan TFF, soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Yaşanan olayların faturası da belli oldu. PFDK kuralları ne diyor, kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde o kurallar...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 08:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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