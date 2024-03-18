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Haberler Galeri Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde kurallar

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde kurallar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Trabzon'da karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçı 3-2 kazanırken, hakemin son düdüğünün ardından bordo mavili taraftarlar sahaya girerek sarı lacivertli futbolcularla arbede yaşadı. Olaylı maçın ardından açıklama yapan TFF, soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Yaşanan olayların faturası da belli oldu. PFDK kuralları ne diyor, kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde o kurallar...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 08:53
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Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde kurallar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe 2-3 mağlup oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol Michy Batshuayi'den geldi.

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Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde kurallar

OYUN ZAMAN ZAMAN DURDU

Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu. Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.

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Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde kurallar

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

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Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde kurallar

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı.

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Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde kurallar

OYUNCULAR VE TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.