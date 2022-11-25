Suudi Arabistan Arjantin’i nasıl yendi? İşte Herve Renard’ın galibiyeti getiren devre arası konuşması

Orta saha oyuncusu Abdulellah Al-Malki, maçın ardından yaptığı açıklamada; "Çılgın bir hocamız var. Devre arasında bize öyle şeyler dedi ki yemin ederim sahaya çıkıp çimleri yiyecek hale geldik." dedi. Maçın başında da motivasyon kaynaklarının Renard olduğunun altını çizen Al-Malki; "Maç önü konuşmasında soyunma ağlıyordum. Bizi öyle gaza getirdi ki maçın başlamasını iple çekiyordum." diye konuştu.



