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Suudi Arabistan Arjantin'i nasıl yendi? İşte Herve Renard'ın galibiyeti getiren devre arası konuşması

2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizine, kupanın favorilerinden Arjantin'i geriden gelerek 2-1 yenen Suudi Arabistan imza attı. Peki Suudi Arabistan, Messi'li Arjantin'i nasıl yendi? Teknik direktör Herve Renard'ın devre arasında yaptığı konuşmanın videosu paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 25.11.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 13:18
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Suudi Arabistan Arjantin’i nasıl yendi? İşte Herve Renard’ın galibiyeti getiren devre arası konuşması

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizine Suudi Arabistan imza attı. C Grubu açılış maçında kupanın favorilerinden gösterilen Messi'li Arjantin'i 1-0 geriye düşmesine rağmen mağlup eden Suudi Arabistan Milli Takımı, tarihi bir galibiyete imza attı.

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Suudi Arabistan Arjantin’i nasıl yendi? İşte Herve Renard’ın galibiyeti getiren devre arası konuşması

HERVE RENARD'IN TAKIMI ARJANTİN'İ NASIL YIKTI?

Fransız teknik adam Herve Renard'ın takımı Suudi Arabistan, 36 maçlık yenilmezlik serisiyle favori olarak Katar'a gelen Arjantin'i nasıl yendi?

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Suudi Arabistan Arjantin’i nasıl yendi? İşte Herve Renard’ın galibiyeti getiren devre arası konuşması

MAÇI DEĞİŞTİREN DEVRE ARASI KONUŞMASI

Tarihi galibiyet, Arjantin cephesinde büyük bir şoka sebebiyet verirken Suudi Arabistan cephesinde ise mutluluk ve coşku hakimdi. Suud futbolcular, 1-0 geride girdikleri maçı çevirmelerini teknik direktör Herve Renard'ın devre arası konuşmasına bağladı.

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Suudi Arabistan Arjantin’i nasıl yendi? İşte Herve Renard’ın galibiyeti getiren devre arası konuşması

Renard'ın ekibi, Lionel Messi'nin Dünya Kupası finallerindeki yedinci golünü erken bir nokta vuruşuyla netleştirmesinin ardından oyuna sadece on dakika geride kalarak devre arasıan girdi.

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Suudi Arabistan Arjantin’i nasıl yendi? İşte Herve Renard’ın galibiyeti getiren devre arası konuşması

Orta saha oyuncusu Abdulellah Al-Malki, maçın ardından yaptığı açıklamada; "Çılgın bir hocamız var. Devre arasında bize öyle şeyler dedi ki yemin ederim sahaya çıkıp çimleri yiyecek hale geldik." dedi. Maçın başında da motivasyon kaynaklarının Renard olduğunun altını çizen Al-Malki; "Maç önü konuşmasında soyunma ağlıyordum. Bizi öyle gaza getirdi ki maçın başlamasını iple çekiyordum." diye konuştu.