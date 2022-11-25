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Suudi Arabistan Arjantin'i nasıl yendi? İşte Herve Renard'ın galibiyeti getiren devre arası konuşması
2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizine, kupanın favorilerinden Arjantin'i geriden gelerek 2-1 yenen Suudi Arabistan imza attı. Peki Suudi Arabistan, Messi'li Arjantin'i nasıl yendi? Teknik direktör Herve Renard'ın devre arasında yaptığı konuşmanın videosu paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 25.11.2022 13:16Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 13:18