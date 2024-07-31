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Süper Lig'in devine 95 milyon euroluk yıldız! Transferde tarihi bomba

Son dakika Beşiktaş haberleri | Bu sezon kadrosunu Rafa Silva, Ciro Immobile, Paulista gibi yıldız isimlerle güçlendiren Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en büyük bombalarından birini patlatma hazırlığı yapıyor. Siyah beyazlı ekip, Manchester United'a 2022 yılında 95 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Brezilyalı Antony'nin peşine düştü.

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 16:15
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Süper Lig’in devine 95 milyon euroluk yıldız! Transferde tarihi bomba

Süper Lig devlerinden Beşiktaş yeni sezonda mücadele ettiği her kulvarda başarılı olmak istiyor.

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Süper Lig’in devine 95 milyon euroluk yıldız! Transferde tarihi bomba

Kara Kartal bu anlamda iddialı bir kadro kurmak istiyor.

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Süper Lig’in devine 95 milyon euroluk yıldız! Transferde tarihi bomba

Siyah-beyazlılar şimdiye kadar kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük ses getirdi.

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Süper Lig’in devine 95 milyon euroluk yıldız! Transferde tarihi bomba

Beşiktaş son olarak flaş bir isimle daha yakından ilgileniyor.

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Süper Lig’in devine 95 milyon euroluk yıldız! Transferde tarihi bomba

MUFC News'teki haberde siyah beyazlıların Antony için hamle yaptığı aktarıldı.