Süper Lig'in devine 95 milyon euroluk yıldız! Transferde tarihi bomba

Son dakika Beşiktaş haberleri | Bu sezon kadrosunu Rafa Silva, Ciro Immobile, Paulista gibi yıldız isimlerle güçlendiren Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en büyük bombalarından birini patlatma hazırlığı yapıyor. Siyah beyazlı ekip, Manchester United'a 2022 yılında 95 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Brezilyalı Antony'nin peşine düştü.