Fenerbahçe'den Galatasaray'ı şoke edecek hamle! Transferde yılın çalımı geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano'yu deviren Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Lille'e rakip oldu. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefleyen sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken; Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız bir isim için devreye girildi. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a yılın çalımını atmak için şartları zorlayacağı öğrenildi. İşte detaylar...