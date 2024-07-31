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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı şoke edecek hamle! Transferde yılın çalımı geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano'yu deviren Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Lille'e rakip oldu. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefleyen sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken; Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız bir isim için devreye girildi. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a yılın çalımını atmak için şartları zorlayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş: 31.07.2024 13:09
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Fenerbahçe’den Galatasaray’ı şoke edecek hamle! Transferde yılın çalımı geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Lugano ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’ı şoke edecek hamle! Transferde yılın çalımı geliyor

İlk maçı 4-3 kazanan temsilcimiz, bu mücadeleden de 2-1 galibiyetle ayrıldı ve toplam 6-4'lük skorla bir üst tura yükselen taraf oldu.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’ı şoke edecek hamle! Transferde yılın çalımı geliyor

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski kaydederken; İsviçre ekibinin tek golü ise Mohamed Belhadj'dan geldi.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’ı şoke edecek hamle! Transferde yılın çalımı geliyor

Bu sonucun ardından 3. tura yükselen Kanarya, Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille ile eşleşti.

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Fenerbahçe’den Galatasaray’ı şoke edecek hamle! Transferde yılın çalımı geliyor

Mücadele sonrası konuşan teknik direktör Jose Mourinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu.