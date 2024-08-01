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Dünya Yusuf Dikeç'i konuşuyor! O hareketiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vurdu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı. Dünyada gündeme oturan Yusuf Dikeç, eli cebindeyken yaptığı atışla yabancı medyanın da dikkatini üstüne çekti.

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 11:15 Güncelleme: 01.08.2024 11:15
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Dünya Yusuf Dikeç’i konuşuyor! O hareketiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na damga vurdu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

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Dünya Yusuf Dikeç’i konuşuyor! O hareketiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na damga vurdu

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

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Dünya Yusuf Dikeç’i konuşuyor! O hareketiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na damga vurdu

Elemelerde 582 puanla birinci olan ve aynı zamanda olimpiyat sıralama rekorunu da egale eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, finalde Sırbistan ile karşılaştı.

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Dünya Yusuf Dikeç’i konuşuyor! O hareketiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na damga vurdu

Müsabakayı son atışlar sonucu 16-14 kaybeden ve olimpiyat ikincisi olan milliler, Türk sporu adına bir ilki gerçekleştirdi.

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Dünya Yusuf Dikeç’i konuşuyor! O hareketiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na damga vurdu

OLİMPİYATLARDA 5. KEZ MÜCADELE ETTİ

Yusuf Dikeç, üst üste 5. kez olimpiyatlarda mücadele etti. Daha önce katıldığı 4 olimpiyatta madalya alamayan Dikeç, hedefine Paris 2024'te ulaştı.