01 Ağustos 2024, Perşembe
Dünya Yusuf Dikeç'i konuşuyor! O hareketiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vurdu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı. Dünyada gündeme oturan Yusuf Dikeç, eli cebindeyken yaptığı atışla yabancı medyanın da dikkatini üstüne çekti.
Giriş: 01.08.2024 11:15 Güncelleme: 01.08.2024 11:15
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