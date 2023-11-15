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Süper Lig'i karıştıran transfer dedikodusu! Gece yarısı çıkan haber spor medyasını salladı
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaştıkça takımlar çalışmalarını daha da sıklaştırdı. Özellikle Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği genç yıldız adayının menajeri sürpriz bir şekilde İstanbul'a gelerek çok şaşırtan açıklamalarda bulundu
Giriş Tarihi: 15.11.2023 10:04Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 10:04