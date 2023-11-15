15 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Süper Lig'i karıştıran transfer dedikodusu! Gece yarısı çıkan haber spor medyasını salladı

Süper Lig'i karıştıran transfer dedikodusu! Gece yarısı çıkan haber spor medyasını salladı

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaştıkça takımlar çalışmalarını daha da sıklaştırdı. Özellikle Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği genç yıldız adayının menajeri sürpriz bir şekilde İstanbul'a gelerek çok şaşırtan açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 15.11.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 10:04
  • 1
  • 12
Süper Lig’i karıştıran transfer dedikodusu! Gece yarısı çıkan haber spor medyasını salladı
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının oynanmasının ardından lige milli ara verildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Süper Lig’i karıştıran transfer dedikodusu! Gece yarısı çıkan haber spor medyasını salladı
A Milli Futbol Takımımız 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile dostluk maçı, 21 Kasım Salı günü ise Galler ile EURO 2024 eleme maçı oynayacak.
  • 3
  • 12
Süper Lig’i karıştıran transfer dedikodusu! Gece yarısı çıkan haber spor medyasını salladı

ARA TRANSFER DÖNEMİ BAŞLAYACAK

2023/24 sezonu kış transfer dönemi 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 9 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

  • 4
  • 12
Süper Lig’i karıştıran transfer dedikodusu! Gece yarısı çıkan haber spor medyasını salladı

TAKIMLAR KOLLARI SIVADI

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takımlar kollarını sıvadı ve yıldız isimler için yoğun çalışmalara başlandı.

  • 5
  • 12
Süper Lig’i karıştıran transfer dedikodusu! Gece yarısı çıkan haber spor medyasını salladı

GENÇ YILDIZ İSTANBUL'A GELDİ

İsmi Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Norveçli orta saha oyuncusu Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi.