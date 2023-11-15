Süper Lig'i karıştıran transfer dedikodusu! Gece yarısı çıkan haber spor medyasını salladı

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaştıkça takımlar çalışmalarını daha da sıklaştırdı. Özellikle Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği genç yıldız adayının menajeri sürpriz bir şekilde İstanbul'a gelerek çok şaşırtan açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 15.11.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 10:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL