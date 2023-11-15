Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! İşi bitirdiler: Hayırlı uğurlu olsun

Galatasaray'da devre arası transfer hareketliliği doruk noktasına ulaşıyor. Kulüp, dünya futbolunun parlayan yıldızlarından biri olan ismi kadrosuna katmak için hummalı bir çaba sarf ediyor. Son gelişmeye göre, oyuncunun menajeri İstanbul'a gelerek hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile görüşmelerde bulundu. İşte asrın transfer çalımının detayları...