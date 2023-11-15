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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! İşi bitirdiler: Hayırlı uğurlu olsun

Galatasaray'da devre arası transfer hareketliliği doruk noktasına ulaşıyor. Kulüp, dünya futbolunun parlayan yıldızlarından biri olan ismi kadrosuna katmak için hummalı bir çaba sarf ediyor. Son gelişmeye göre, oyuncunun menajeri İstanbul'a gelerek hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile görüşmelerde bulundu. İşte asrın transfer çalımının detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2023 10:42
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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi transfer çalımı! İşi bitirdiler: Hayırlı uğurlu olsun

Galatasaray'da devre arası transfer trafiği büyük bir heyecana sahne oluyor. Kulüp, dünya futbolunun gözde isimlerinden birini kadrosuna katma amacıyla yoğun bir çaba içerisinde. Son gelişmelere göre, oyuncunun menajeri İstanbul'a gelerek Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Transferin detayları ise futbol camiasını adeta heyecanlandırıyor. Transferdeki gelişmeler, futbolseverlerin merakını cezbetmeye devam ederken, asrın transfer çalımı olarak adlandırılan bu hamlenin Türk futboluna damga vurması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi transfer çalımı! İşi bitirdiler: Hayırlı uğurlu olsun

Galatasaray cephesinde Tanguy Ndombele'den beklenen performansı alamamanın ardından, transfer listesinde dikkat çeken bir isim öne çıkıyor: Emil Breivik. Norveç ekibi Molde'nin formasını giyen yetenekli futbolcu, sarı-kırmızılıların radarında.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi transfer çalımı! İşi bitirdiler: Hayırlı uğurlu olsun

GALATSARAY'A DAHA SICAK

Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, son günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimiyle görüşmelerde bulundu. Solbakken, henüz resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı ve "Şu an için takım adı vermem doğru olmaz." şeklinde konuştu.

Ancak iddialara göre, Galatasaray'ın futbolcuyla özellikle Şampiyonlar Ligi elemeleri sürecinde temas kurması, transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi transfer çalımı! İşi bitirdiler: Hayırlı uğurlu olsun

PERFORMANSI VE ÇOK YÖNLÜ OYUNU

Emil Breivik, Norveç Ligi'nde Molde formasıyla 26 maçta 7 gol atıp, 6 asistle takımına katkı sağladı. Özellikle Galatasaray'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi elemelerinde gösterdiği performans, sarı-kırmızılı yönetimin dikkatini çekti. Breivik ayrıca Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 2 gol kaydederek yeteneklerini gözler önüne serdi.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi transfer çalımı! İşi bitirdiler: Hayırlı uğurlu olsun

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Galatasaray'ın yanı sıra, Emil Breivik'in adı Türkiye'nin diğer büyük kulüpleri Trabzonspor ve Fenerbahçe ile de anılıyor. Bu durum, genç futbolcunun Türk futbolunda büyük bir çekişme yarattığını gösteriyor.