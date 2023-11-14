Okan Buruk planları değiştiriyor! İlk 11 yeniden şekilleniyor

Trendyol Süper Lig'in 12. Haftasında mutlak 3 puan hedefiyle Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan mağlubiyetle ayrılarak, milli ara öncesinde liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmış oldu. Galatasaray'da son haftalarda kadroda ve oyun planında yapılan değişikliklerden beklediğini alamayan Okan Buruk, tekrardan plan değişikliğine gidiyor. Buruk, Aslan'ın hücum hattını değiştiriyor. İşte detaylar…