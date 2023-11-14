14 Kasım 2023, Salı
Okan Buruk planları değiştiriyor! İlk 11 yeniden şekilleniyor
Trendyol Süper Lig'in 12. Haftasında mutlak 3 puan hedefiyle Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan mağlubiyetle ayrılarak, milli ara öncesinde liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmış oldu. Galatasaray'da son haftalarda kadroda ve oyun planında yapılan değişikliklerden beklediğini alamayan Okan Buruk, tekrardan plan değişikliğine gidiyor. Buruk, Aslan'ın hücum hattını değiştiriyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 14.11.2023 22:39 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 23:01
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