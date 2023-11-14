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Okan Buruk planları değiştiriyor! İlk 11 yeniden şekilleniyor

Trendyol Süper Lig'in 12. Haftasında mutlak 3 puan hedefiyle Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan mağlubiyetle ayrılarak, milli ara öncesinde liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmış oldu. Galatasaray'da son haftalarda kadroda ve oyun planında yapılan değişikliklerden beklediğini alamayan Okan Buruk, tekrardan plan değişikliğine gidiyor. Buruk, Aslan'ın hücum hattını değiştiriyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.11.2023 22:39 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 23:01
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Okan Buruk planları değiştiriyor! İlk 11 yeniden şekilleniyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

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Okan Buruk planları değiştiriyor! İlk 11 yeniden şekilleniyor

ASLAN LİDERLİĞİ FENERBAHÇE'YE KAPTIRDI

Galibiyet serisi son bulan sarı-kırmızılılar, liderliği averajla ezeli rakibine kaptırarak milli araya girdi.

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Okan Buruk planları değiştiriyor! İlk 11 yeniden şekilleniyor

Milli arayı fırsata çevirmek isteyen Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, plan değişikliğine gidecek.

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Okan Buruk planları değiştiriyor! İlk 11 yeniden şekilleniyor

Habere göre, Aslan'ın ön tarafından taşlar yerinden oynayacak.

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Okan Buruk planları değiştiriyor! İlk 11 yeniden şekilleniyor

KEREM ESKİ YERİNE DÖNÜYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun 10 numara performansından beklediğini alamayan Buruk'un, milli yıldızı eski pozisyonuna çekeceği belirtildi.