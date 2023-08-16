16 Ağustos 2023, Çarşamba
Süper Lig'e Talisca damgası! Kartal için bomba iddia...
Süper Lig'e bomba gibi giren Beşiktaş, transferlerde hareketli günler geçiriyor. Uzun süredir eski futbolcusu Anderson Talisca'nın peşinde olan Kartal, transferde ısrarcı. Galatasaray'ın yıldızı Rashica'yı kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip için geçtiğimiz saatlerde bomba bir iddia ortaya atıldı. Talisca, Kartal'a gelecek mi? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 16.08.2023 21:30 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 21:38
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