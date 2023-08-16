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Süper Lig'e Talisca damgası! Kartal için bomba iddia...

Süper Lig'e bomba gibi giren Beşiktaş, transferlerde hareketli günler geçiriyor. Uzun süredir eski futbolcusu Anderson Talisca'nın peşinde olan Kartal, transferde ısrarcı. Galatasaray'ın yıldızı Rashica'yı kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip için geçtiğimiz saatlerde bomba bir iddia ortaya atıldı. Talisca, Kartal'a gelecek mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.08.2023 21:30 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 21:38
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Süper Lig’e Talisca damgası! Kartal için bomba iddia...

Kariyeri boyunca oynadığı her takımda iz bırakmış olan Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarlarının da gönlünde taht kurmuştu.

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Süper Lig’e Talisca damgası! Kartal için bomba iddia...

Beşiktaş formasıyla 16/17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli yıldız, kariyerine Al-Nassr'da devam ediyor.

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Süper Lig’e Talisca damgası! Kartal için bomba iddia...

Her transfer döneminde Süper Lig devlerinin radarına giren Talisca'nın geleceği hakkında da flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Süper Lig’e Talisca damgası! Kartal için bomba iddia...

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 6 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu için Süper Lig devi bir kez daha girişimlere başladı.

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Süper Lig’e Talisca damgası! Kartal için bomba iddia...

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ GAZA BASTI

Transferde gaza basan Beşiktaş, Anderson Talisca için de büyük bir operasyon başlattı.