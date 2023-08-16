16 Ağustos 2023, Çarşamba
Galatasaray'da orta saha bombası! 20 milyon euroluk yıldız hedefte
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, orta saha mevkisine transfer için tüm şartları zorluyor. Bu bölge için yoğunlaşan sarı-kırmızılı ekibin bu bölge için hedefindeki isim ortaya çıktı. Galatasaray, 20 milyon euro değerindeki futbolcu için tüm şartlarını zorluyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.08.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 16:52
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