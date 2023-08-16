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Galatasaray'da orta saha bombası! 20 milyon euroluk yıldız hedefte

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, orta saha mevkisine transfer için tüm şartları zorluyor. Bu bölge için yoğunlaşan sarı-kırmızılı ekibin bu bölge için hedefindeki isim ortaya çıktı. Galatasaray, 20 milyon euro değerindeki futbolcu için tüm şartlarını zorluyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.08.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 16:52
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Galatasaray’da orta saha bombası! 20 milyon euroluk yıldız hedefte

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpija Ljubljana'yı yenerek play-off turuna yükselen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da orta saha bombası! 20 milyon euroluk yıldız hedefte

Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde de takviyelerine devam ediyor.

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Galatasaray’da orta saha bombası! 20 milyon euroluk yıldız hedefte

Orta sahaya önemli bir isim kazandırmak isteyen ve bu süreçte birçok yıldızla görüşen Cimbom, aradığı ismi buldu.

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Galatasaray’da orta saha bombası! 20 milyon euroluk yıldız hedefte

Aslan, 20 milyon Euro'luk yıldız oyuncuyu transfer etmek için düğmeye bastı.

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Galatasaray’da orta saha bombası! 20 milyon euroluk yıldız hedefte

Sarı-kırmızılıların istediği yıldız oyuncu belli oldu.