Galatasaray'da orta saha bombası! 20 milyon euroluk yıldız hedefte

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, orta saha mevkisine transfer için tüm şartları zorluyor. Bu bölge için yoğunlaşan sarı-kırmızılı ekibin bu bölge için hedefindeki isim ortaya çıktı. Galatasaray, 20 milyon euro değerindeki futbolcu için tüm şartlarını zorluyor. İşte detaylar...