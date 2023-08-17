Maribor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İsmail Kartal'dan ilk 11 kararı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor. Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor'a Slovenya'da konuk olacağı maç öncesi nefesler tutuldu. Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya'nın Maribor takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 258. mücadelesine çıkacak. Peki, Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 17.08.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 11:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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