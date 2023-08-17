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Haberler Galeri Maribor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İsmail Kartal'dan ilk 11 kararı

Maribor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İsmail Kartal'dan ilk 11 kararı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları başlıyor. Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor'a Slovenya'da konuk olacağı maç öncesi nefesler tutuldu. Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya'nın Maribor takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 258. mücadelesine çıkacak. Peki, Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 17.08.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 11:17
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Maribor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı
Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa'da tur için sahada olacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak.
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Maribor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Maribor-Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak.

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Maribor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek.

Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Pedro Almeida yapacak.

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Maribor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.

Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.

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Maribor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

TEMSİLCİMİZİN KADROSU

Fenerbahçe, Maribor karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.