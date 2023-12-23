Süper Lig'de süper derbi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte dev maçta muhtemel 11'ler...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de nefesler tutuldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bekleniyor. Ligin 18. haftasında oynanacak mücadelede ev sahibi Fenerbahçe 43 puanla zirvede bulunurken, konuk Galatasaray aynı puanla averajla 2. sırada yer alıyor. İki takım da kazanarak ligin ilk bölümünü lider bitirmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor deplasmanında gördüğü kırmızı kart can sıkarken, sarı-kırmızılı ekipte ise Davinson Sanchez'in durumu belirsizliğini koruyor. Zorlu mücadele öncesi hem İsmail Kartal hem de Okan Buruk öğrencileriyle özel bir toplantı gerçekleştirerek maçın önemini futbolculara aktardı. İki teknik adamın da kafasındaki 11'i belirlediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...