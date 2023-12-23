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Süper Lig'de süper derbi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte dev maçta muhtemel 11'ler...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de nefesler tutuldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bekleniyor. Ligin 18. haftasında oynanacak mücadelede ev sahibi Fenerbahçe 43 puanla zirvede bulunurken, konuk Galatasaray aynı puanla averajla 2. sırada yer alıyor. İki takım da kazanarak ligin ilk bölümünü lider bitirmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor deplasmanında gördüğü kırmızı kart can sıkarken, sarı-kırmızılı ekipte ise Davinson Sanchez'in durumu belirsizliğini koruyor. Zorlu mücadele öncesi hem İsmail Kartal hem de Okan Buruk öğrencileriyle özel bir toplantı gerçekleştirerek maçın önemini futbolculara aktardı. İki teknik adamın da kafasındaki 11'i belirlediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 23.12.2023 08:53
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Süper Lig’de süper derbi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte dev maçta muhtemel 11’ler...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak derbide gözler iki takımın yıldız golcülerinde olacak.

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Süper Lig’de süper derbi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte dev maçta muhtemel 11’ler...

Süper Lig'in geride kalan bölümünde topladıkları 43'er puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma, aynı zamanda takımların golcüleri Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin de mücadelesine sahne olacak.

Ligin en skorer isimleri olan ve gol krallığı yarışında 12'şer golle zirveyi paylaşan Dzeko ve Icardi'nin performansları, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

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Süper Lig’de süper derbi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte dev maçta muhtemel 11’ler...

DZEKO 15 MAÇTA 12 GOL ATTI
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 15 maçta 12 kez ağları havalandırdı.

Pendikspor ile oynanan maçta üç gol atarak "hat-trick" yapan Dzeko, Gaziantep FK müsabakasında 2, Samsunspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

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Süper Lig’de süper derbi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte dev maçta muhtemel 11’ler...

Sağ ayak arka adalesindeki zorlanma nedeniyle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyen ancak Galatasaray müsabakasında sahada olması beklenen Edin Dzeko, Süper Lig kariyerinde çıktığı ilk derbi olan Beşiktaş karşılaşmasında bir kez ağları havalandırdı.

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Süper Lig’de süper derbi! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte dev maçta muhtemel 11’ler...

ICARDİ 16 MAÇTA 12 GOL KAYDETTİ
Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de Süper Lig'de bu sezon sahaya çıktığı 16 karşılaşmada 12 kez topu filelerle buluşturdu.

Trabzonspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında ikişer kez meşin yuvarlağı ağlara yollayan Arjantinli futbolcu, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, Antalyaspor, Alanyaspor ve Adana Demirspor müsabakalarında da birer gol attı.