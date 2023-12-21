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Türk takımlarından peş peşe açıklamalar! İşte Avrupa Süper Ligi’ni reddeden kulüpler

Avrupa futbolunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve diğer tüm UEFA turnuvalarına rakip olmayı amaçlayan Avrupa Süper Ligi projesi için flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa Adalet Divanı'ndan çıkan kararla birlikte Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin başı çektiği projenin önü açıldı. Bunun üzerine futbolun önde gelen takımlarından teker teker resmi açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 21.12.2023 23:19 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 23:19
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Türk takımlarından peş peşe açıklamalar! İşte Avrupa Süper Ligi’ni reddeden kulüpler

Avrupa futbolunda oldukça hareketli dakikalar yaşanıyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in lideri olduğu Avrupa Süper Ligi projesi için flaş bir gelişme yaşandı.

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Türk takımlarından peş peşe açıklamalar! İşte Avrupa Süper Ligi’ni reddeden kulüpler

2021 yılının Nisan ayında ilk kez duyurulan Avrupa Süper Ligi projesi, Avrupa'nın en büyük 12 takımı kapsayan bir ligi ortaya çıkarıyordu.

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Türk takımlarından peş peşe açıklamalar! İşte Avrupa Süper Ligi’ni reddeden kulüpler

Ancak o dönem futbol takımları ve taraftarların adeta isyanı sonrasında Avrupa Süper Ligi projesi, kısa sürede futbol gündeminden düştü.

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Türk takımlarından peş peşe açıklamalar! İşte Avrupa Süper Ligi’ni reddeden kulüpler

Projenin arkasındaki Avrupalı ticari spor geliştirme şirketi A22 Sports Management, FIFA ve UEFA'nın Avrupa Süper Ligi'ni engelleme ve rakip kulüplere yaptırım uygulama hakkına mahkemelerde itiraz etti.

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Türk takımlarından peş peşe açıklamalar! İşte Avrupa Süper Ligi’ni reddeden kulüpler

Firma, futbolun uluslararası ve Avrupa'daki yönetim organlarının kulüp müsabakalarının yürütülmesinde haksız bir tekel ve pazar hakimiyetine sahip olduğunu savundu.