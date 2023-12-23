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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Okan Buruk hedefi belirledi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için Sparta Prag ile mücadele edecek. Ocak ayına sayılı gün kala transfer operasyonu için de düğmeye basan Galatasaray'da Okan Buruk'un listesini yönetime ilettiği ve bu doğrultuda çalışmaların başlayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte sürpriz ayrılıklar yaşanabileceği belirtilirken, 2 bomba transfer için ise hazırlık var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2023 13:07
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Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Okan Buruk hedefi belirledi

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Okan Buruk hedefi belirledi

Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde adından söz ettirirken, ocak ayında da bu hamlelerine devam etmek istiyor.

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Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Okan Buruk hedefi belirledi

Cimbom son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanla Kopenhag'la karşı karşıya geldi.

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Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Okan Buruk hedefi belirledi

Danimarka temsilcisi bu mücadeleyi 1-0 kazanarak grubu 2. tamamladı. Kopenhag, son 16 turunda Manchester City ile eşleşti.

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Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Okan Buruk hedefi belirledi

Temsilcimiz G.Saray, grupta 3. oldu ve Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti.