Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Okan Buruk hedefi belirledi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için Sparta Prag ile mücadele edecek. Ocak ayına sayılı gün kala transfer operasyonu için de düğmeye basan Galatasaray'da Okan Buruk'un listesini yönetime ilettiği ve bu doğrultuda çalışmaların başlayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte sürpriz ayrılıklar yaşanabileceği belirtilirken, 2 bomba transfer için ise hazırlık var. İşte detaylar...