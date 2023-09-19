19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Favori değişti | Süper Lig güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Favori değişti | Süper Lig güncel şampiyonluk oranları

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de ilk 5 hafta geride kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yoluna 3 puanla devam ederken, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ise deplasmanda bordo-mavili ekibe boyun eğerek sarı-lacivertlilerin 5 puan gerisine düştü. Haftanın maçları sonrası Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları da belli oldu. Açıklanan yeni oranlarla birlikte şampiyonluk favorisi de değişti. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı, Trabzonspor mu? Kim şampiyon olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.09.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 20:47
  • 1
  • 10
Süper Lig’de şampiyon kim olacak? Favori değişti | Süper Lig güncel şampiyonluk oranları

Trendyol Süper Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Süper Lig’de şampiyon kim olacak? Favori değişti | Süper Lig güncel şampiyonluk oranları

Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

  • 3
  • 10
Süper Lig’de şampiyon kim olacak? Favori değişti | Süper Lig güncel şampiyonluk oranları

Galatasaray ise Samsunspor engelini 4-2 geçmeyi başardı.

  • 4
  • 10
Süper Lig’de şampiyon kim olacak? Favori değişti | Süper Lig güncel şampiyonluk oranları

Haftanın maçında Trabzonspor evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yenerek kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

  • 5
  • 10
Süper Lig’de şampiyon kim olacak? Favori değişti | Süper Lig güncel şampiyonluk oranları

5. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.