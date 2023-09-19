Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Favori değişti | Süper Lig güncel şampiyonluk oranları

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de ilk 5 hafta geride kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yoluna 3 puanla devam ederken, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ise deplasmanda bordo-mavili ekibe boyun eğerek sarı-lacivertlilerin 5 puan gerisine düştü. Haftanın maçları sonrası Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları da belli oldu. Açıklanan yeni oranlarla birlikte şampiyonluk favorisi de değişti. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı, Trabzonspor mu? Kim şampiyon olacak? İşte detaylar...