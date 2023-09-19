19 Eylül 2023, Salı
Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı muhtemel 11'i... Aslan Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Samsunspor'u deviren Galatasaray, bu kez Şampiyonlar Ligi arenasında sahne alıyor. Gruptaki ilk maçta evinde Kopenhag'ı ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk kafasındaki 11'i şekillendirdi. Yeni transferler Hakim Ziyech, Ndombele, Sanchez ve Zaha'nın da kadroda olacağı maçta sarı-kırmızılı ekibin eksiği bulunmuyor. İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 19.09.2023 20:58
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