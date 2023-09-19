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Haberler Galeri Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı muhtemel 11'i... Aslan Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı muhtemel 11'i... Aslan Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Samsunspor'u deviren Galatasaray, bu kez Şampiyonlar Ligi arenasında sahne alıyor. Gruptaki ilk maçta evinde Kopenhag'ı ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk kafasındaki 11'i şekillendirdi. Yeni transferler Hakim Ziyech, Ndombele, Sanchez ve Zaha'nın da kadroda olacağı maçta sarı-kırmızılı ekibin eksiği bulunmuyor. İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 19.09.2023 20:58
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Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı muhtemel 11’i... Aslan Şampiyonlar Ligi’nde sahneye çıkıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı muhtemel 11’i... Aslan Şampiyonlar Ligi’nde sahneye çıkıyor

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak.

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Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı muhtemel 11’i... Aslan Şampiyonlar Ligi’nde sahneye çıkıyor

Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.

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Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı muhtemel 11’i... Aslan Şampiyonlar Ligi’nde sahneye çıkıyor

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke sıralamasından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

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Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı muhtemel 11’i... Aslan Şampiyonlar Ligi’nde sahneye çıkıyor

A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopengah takımlarıyla mücadele edecek Galatasaray, "Devler Ligi"ndeki ilk maçına yarın çıkacak. "Cimbom" ilk hafta maçında taraftarı önünde Kopenhag'ı ağırlayacak.