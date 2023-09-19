Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı muhtemel 11'i... Aslan Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Samsunspor'u deviren Galatasaray, bu kez Şampiyonlar Ligi arenasında sahne alıyor. Gruptaki ilk maçta evinde Kopenhag'ı ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk kafasındaki 11'i şekillendirdi. Yeni transferler Hakim Ziyech, Ndombele, Sanchez ve Zaha'nın da kadroda olacağı maçta sarı-kırmızılı ekibin eksiği bulunmuyor. İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı muhtemel 11'i...