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Real Madrid'e Arda Güler müjdesi! Milli yıldızımız sahalara dönüyor! Carlo Ancelotti tarih verdi...
Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler yaşadığı sakatlık sonrası bu sezon hiçbir maça çıkamadı. Milli yıldızımız sakatlığı sonrası bireysel çalışmalara başlarken Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Arda Güler konusunda müjde geldi. Ancelotti Arda'nın geri dönüş tarihini açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.09.2023 16:14Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 16:23