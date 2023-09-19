19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Real Madrid'e Arda Güler müjdesi! Milli yıldızımız sahalara dönüyor! Carlo Ancelotti tarih verdi...

Real Madrid'e Arda Güler müjdesi! Milli yıldızımız sahalara dönüyor! Carlo Ancelotti tarih verdi...

Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler yaşadığı sakatlık sonrası bu sezon hiçbir maça çıkamadı. Milli yıldızımız sakatlığı sonrası bireysel çalışmalara başlarken Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Arda Güler konusunda müjde geldi. Ancelotti Arda'nın geri dönüş tarihini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.09.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 16:23
  • 1
  • 10
Real Madrid’e Arda Güler müjdesi! Milli yıldızımız sahalara dönüyor! Carlo Ancelotti tarih verdi...

Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler yaşadığı sakatlık nedeniyle şu ana kadar İspanyol devinde forma giyemedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Real Madrid’e Arda Güler müjdesi! Milli yıldızımız sahalara dönüyor! Carlo Ancelotti tarih verdi...

Arda'nın ne zaman sahalara döneceği merak konusu olurken İspanyol teknik adam Carlo Ancelotti taraftarlara müjdeyi verdi.

  • 3
  • 10
Real Madrid’e Arda Güler müjdesi! Milli yıldızımız sahalara dönüyor! Carlo Ancelotti tarih verdi...

Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya'nın Union Berlin takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Madrid'deki Real Madrid Spor Tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

  • 4
  • 10
Real Madrid’e Arda Güler müjdesi! Milli yıldızımız sahalara dönüyor! Carlo Ancelotti tarih verdi...

Real Madrid'in sezon öncesi ABD'deki hazırlık kampı döneminde, temmuz ayı sonunda sağ dizinde menisküs sakatlığı geçirip ameliyat edilen Arda, yaklaşık iki aylık aradan sonra sahaya çıkacak.

  • 5
  • 10
Real Madrid’e Arda Güler müjdesi! Milli yıldızımız sahalara dönüyor! Carlo Ancelotti tarih verdi...

"ARDA PAZARTESİ TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK"

Arda Güler'in durumuyla ilgili sorusuna cevap veren Ancelotti, "Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak." dedi.