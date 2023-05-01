Süper Lig'de oranlar değişti! Kim şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk oranları...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de bitime 5 maç kala Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında nefes kesen bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Derbide Beşiktaş'ın Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından hesaplar değişti. Galatasaray 5 maç kala 3 puan farkla liderliğini korurken, Fenerbahçe ve Beşiktaş aradaki puan farkını azalttı. Peki ama Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Süper Lig'de şampiyonluk oranları nasıl? Şampiyonluk favorisi kim? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluğuk ihtimalleri ne? İşte detaylar...