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Haberler Galeri Süper Lig'de oranlar değişti! Kim şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de oranlar değişti! Kim şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk oranları...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de bitime 5 maç kala Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında nefes kesen bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Derbide Beşiktaş'ın Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından hesaplar değişti. Galatasaray 5 maç kala 3 puan farkla liderliğini korurken, Fenerbahçe ve Beşiktaş aradaki puan farkını azalttı. Peki ama Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Süper Lig'de şampiyonluk oranları nasıl? Şampiyonluk favorisi kim? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluğuk ihtimalleri ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 15:01
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Süper Lig’de oranlar değişti! Kim şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk oranları...

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

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Süper Lig’de oranlar değişti! Kim şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk oranları...

Ligin 32. haftasının sonucu en çok merak edilen maçında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

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Süper Lig’de oranlar değişti! Kim şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk oranları...

Fenerbahçe ise Demir Grup Sivasspor deplasmanında 3-1 kazandı.

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Süper Lig’de oranlar değişti! Kim şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk oranları...

Bu sonucun ardından 70 puanda kalan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

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Süper Lig’de oranlar değişti! Kim şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk oranları...

Lider Galatasaray'la puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, 67 puanla 2. sırada yer aldı.