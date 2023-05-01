Beşiktaş Galatasaray derbisi | Olay yaratan sözler: Artık sözümün arkasında değilim
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek zirveyi karıştırdı. Icardi'nin golüne Saiss, Amir ve Aboubakar'ın golleriyle karşılık veren Kartal, Fenerbahçe derbisinden sonra bu derbiyi geriden gelerek kazandı. Galatasaraylı ismin olay yaratan sözleri, spor basınında gündem oldu.
Giriş Tarihi: 01.05.2023
10:39 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
11:40
Süper Lig'de derbi haftasında Beşiktaş evinde Icardi'nin attığı golle 1-0 geriye düştüğü zorlu maçtan Saiss, Amir ve Aboubakar'ın golleriyle 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe derbisinden sonra bu derbiyi de geriden gelerek kazanan Kartal, ligde zirveyi karıştırdı. Maç fazlasıyla puanını 65'e çıkaran Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını yeniden 2'ye indirirken, Galatasaray'ın da 5 puan gerisinde yer aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maçın ardından Sabah spor yazarları, fatih doğan, ömer üründül, bülent timurlenk, levent tüzemen ve ali gültiken, tartışmalı ve gergin anların yaşandığı karşılaşma için çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı.
FATİH DOĞAN: KARTAL PLANI BOZDU
Galatasaray, Dolmabahçe'deki büyük derbiyi galibiyetle kapatsa manşetlere adını "
Galatasaray Şampi…" diye yazdırırdı. Beşiktaş planları bozdu, sayfaları bozdu, ligi karıştırarak yeni bir heyecan dalgası oluşturdu. İstanbulspor beraberliğiyle şampiyonluk yolunda karamsar bir ruh haline bürünen Fenerbahçe'ye umut oldu. G.Saray hâlâ favori ancak hiçbir şey eskisi kadar kolay olmayacak. Daha çok stres ve daha farklı gerilim yaşayacakları kesin.
Beşiktaş'ın hedefi 80 puan toplayıp rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek. Bunda da haklılık var. Düne kadar hayal diyenler Şenol Güneş'le hayallerin gerçeğe biraz daha yaklaştığını idrak edebilir. "
Şenol Güneş erken gelse Beşiktaş şampiyondu" diyenleri duyuyorum ve hatırlatayım, sezon başında " Büyük takım ve büyük hedefler için Valerien İsmael'le olmaz" diyenlerin başındayım.
Umudun olduğu yerde başarı ihtimali vardır, olmadığı yerde zaten yoktur.
Bunun mimarı da Güneş'tir. Sahanın içine dönersek Gedson sahanın yıldızıydı. Redmond, Rosier, Saiss, Cenk, Aboubakar dahil bütün takım zafere giden yolda katkı sağladı. G.Saray'ın ilk 25 dakikadaki oyunu domine etmesi ve Rashica-İcardi patentli erken golüne rağmen ayakta kalması galibiyet kadar değerli. 1-0 yenilgiden 3-1'e dönmek Güneş takımlarının tanıdık özelliği.