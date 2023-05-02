Derbinin ardından flaş karar: Galatasaray’da Okan Buruk biletleri kesti!

Teknik direktör Okan Buruk, gelecek planlamaları kapsamında sezon sonu için çalışmalarına da devam ediyor. Takıma dahil edilecek futbolcular kadar, gönderilecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Yapılacak hamleler öncesi yeni transferlere kaynak oluşturmak, maaş yükünün hafifletilmesi ve yabancı kontenjanı da düşünülüyor. Bu doğrultuda 49 yaşındaki çalıştırıcının gönderilmesini istediği oyuncular hakkındaki raporu ortaya çıktı.

İşte yeni sezonda G.Saray forması giymeyecek o isimler...