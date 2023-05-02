02 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Derbinin ardından flaş karar: Galatasaray’da Okan Buruk biletleri kesti!

Derbinin ardından flaş karar: Galatasaray’da Okan Buruk biletleri kesti!

Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray'ın, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmasının ardından Okan Buruk 12 futbolcunun biletini kesti. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını son sürat devam ettiren sarı- kırmızılılar gerek maaş yükünü hafifletmek gerek yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak amacıyla hamlelerini hızlandırdı. İşte, gelecek sezon düşünülmeyen ve gönderilmesi beklenen 12 futbolcu….

Giriş Tarihi: 02.05.2023 00:47 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 00:55
  • 1
  • 15
Derbinin ardından flaş karar: Galatasaray’da Okan Buruk biletleri kesti!

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takımda gelen isimler kadar gönderilen futbolcular da adından söz ettirdi.

Devre arası transfer döneminde de 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Cimbom, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Derbinin ardından flaş karar: Galatasaray’da Okan Buruk biletleri kesti!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında G.Saray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçse de, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Cimbom'un golünü derbilerde sahneye çıkan Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.

  • 3
  • 15
Derbinin ardından flaş karar: Galatasaray’da Okan Buruk biletleri kesti!

Teknik direktör Okan Buruk, gelecek planlamaları kapsamında sezon sonu için çalışmalarına da devam ediyor. Takıma dahil edilecek futbolcular kadar, gönderilecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Yapılacak hamleler öncesi yeni transferlere kaynak oluşturmak, maaş yükünün hafifletilmesi ve yabancı kontenjanı da düşünülüyor. Bu doğrultuda 49 yaşındaki çalıştırıcının gönderilmesini istediği oyuncular hakkındaki raporu ortaya çıktı.

İşte yeni sezonda G.Saray forması giymeyecek o isimler...

  • 4
  • 15
Derbinin ardından flaş karar: Galatasaray’da Okan Buruk biletleri kesti!

JUAN MATA

Geçtiğimiz yaz transfer edilen Juan Mata sarı-kırmızılıların yedek kulübesine yaptığı bir transferdi. İspanyol oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken, 1.9 milyon Euro'luk net maaş taahhüt edildi.

Cimbom'da 14 maça çıkan ve 3 gol-1 asistlik performans gösteren 35 yaşındaki oyuncunun opsiyonu kullanılmayacak. Deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro...

  • 5
  • 15
Derbinin ardından flaş karar: Galatasaray’da Okan Buruk biletleri kesti!

OLIMPIU MORUTAN

2021 yazında Galatasaray'a 4.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda 1 sezon forma giydikten sonra Pisa'ya kiralandı.

Serie B ekibinde başarılı bir performans sergileyen Rumen oyuncu, 32 maçta 6 gol-7 asistlik performans gösterdi. 2026 yazında kadar mukavelesi olan 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...