02 Mayıs 2023, Salı
Derbinin ardından flaş karar: Galatasaray’da Okan Buruk biletleri kesti!
Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray'ın, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmasının ardından Okan Buruk 12 futbolcunun biletini kesti. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını son sürat devam ettiren sarı- kırmızılılar gerek maaş yükünü hafifletmek gerek yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak amacıyla hamlelerini hızlandırdı. İşte, gelecek sezon düşünülmeyen ve gönderilmesi beklenen 12 futbolcu….
Giriş Tarihi: 02.05.2023 00:47 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 00:55
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