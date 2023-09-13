13 Eylül 2023, Çarşamba
Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Oranlar güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 2023-24 sezonunun 4 haftası geride kalırken, şampiyonluk oranları da güncellendi. Fenerbahçe maç eksiği ile liderliğini korurken; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ise onu takibini sürdürüyor. Öte yandan Süper Lig'de şampiyonlukla ilgili oranlar da güncellendi. Peki kim şampiyon olacak? Favori kim? İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...
Giriş Tarihi: 13.09.2023 16:41
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