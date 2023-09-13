Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Oranlar güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 2023-24 sezonunun 4 haftası geride kalırken, şampiyonluk oranları da güncellendi. Fenerbahçe maç eksiği ile liderliğini korurken; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ise onu takibini sürdürüyor. Öte yandan Süper Lig'de şampiyonlukla ilgili oranlar da güncellendi. Peki kim şampiyon olacak? Favori kim? İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...