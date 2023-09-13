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Haberler Galeri Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Oranlar güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Oranlar güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 2023-24 sezonunun 4 haftası geride kalırken, şampiyonluk oranları da güncellendi. Fenerbahçe maç eksiği ile liderliğini korurken; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ise onu takibini sürdürüyor. Öte yandan Süper Lig'de şampiyonlukla ilgili oranlar da güncellendi. Peki kim şampiyon olacak? Favori kim? İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...

Giriş Tarihi: 13.09.2023 16:41
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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Oranlar güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig, milli aradan sonra devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Oranlar güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Fenerbahçe 3 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturuyor.

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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Oranlar güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Galatasaray ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile 3. sırada yer alıyor.

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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Oranlar güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Beşiktaş ise 2 galibiyet ve 1 berabelik ile 4. sırada.

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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Oranlar güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Trabzonspor, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 7. sırada kendine yer buldu.