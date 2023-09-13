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Haberler Galeri Fenerbahçe 6 numarasını Premier Lig'de buldu! İngilizler duyurdu: Leander Dendoncker geliyor

Fenerbahçe 6 numarasını Premier Lig'de buldu! İngilizler duyurdu: Leander Dendoncker geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Kadrosunu Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Becao gibi yıldızlarla güçlendiren sarı-lacivertli ekip, aradığı 6 numarayı sonunda buldu. İngiliz basını Fenerbahçe'nin, Aston Villa forması giyen Belçikalı orta saha Leander Dendoncker ile anlaşma sağladığını yazdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.09.2023 20:53
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Fenerbahçe 6 numarasını Premier Lig’de buldu! İngilizler duyurdu: Leander Dendoncker geliyor

Fenerbahçe, milli aranın ardından gözünü Süper Lig'e çevirdi.

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Fenerbahçe 6 numarasını Premier Lig’de buldu! İngilizler duyurdu: Leander Dendoncker geliyor

Sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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Fenerbahçe 6 numarasını Premier Lig’de buldu! İngilizler duyurdu: Leander Dendoncker geliyor

Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde diğer yandan transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe 6 numarasını Premier Lig’de buldu! İngilizler duyurdu: Leander Dendoncker geliyor

Fenerbahçe yönetimi, 6 numara takviyesiyle transfer dönemini kapatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe 6 numarasını Premier Lig’de buldu! İngilizler duyurdu: Leander Dendoncker geliyor

Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala sarı lacivertli yönetim sürpriz bir ismi gündemine aldı.