13 Eylül 2023, Çarşamba
Fenerbahçe 6 numarasını Premier Lig'de buldu! İngilizler duyurdu: Leander Dendoncker geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Kadrosunu Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Becao gibi yıldızlarla güçlendiren sarı-lacivertli ekip, aradığı 6 numarayı sonunda buldu. İngiliz basını Fenerbahçe'nin, Aston Villa forması giyen Belçikalı orta saha Leander Dendoncker ile anlaşma sağladığını yazdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.09.2023 20:53
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