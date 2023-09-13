13 Eylül 2023, Çarşamba
Galatasaray Paul Pogba’yı sağlık kontrolünden geçirmiş! Tarihi kriz direkten döndü
Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da büyük krizin eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, Paul Pogba'yı Fransa'da sağlık kontrolünden geçirdiği ancak kulüp doktorlarının olumsuz rapor verdiği belirtildi. Fransız futbolcu doping kullandığı iddiasıyla geçici olarak futboldan men edildi.
Giriş Tarihi: 13.09.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 09:07
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