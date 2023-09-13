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Galatasaray Paul Pogba’yı sağlık kontrolünden geçirmiş! Tarihi kriz direkten döndü

Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da büyük krizin eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, Paul Pogba'yı Fransa'da sağlık kontrolünden geçirdiği ancak kulüp doktorlarının olumsuz rapor verdiği belirtildi. Fransız futbolcu doping kullandığı iddiasıyla geçici olarak futboldan men edildi.

Giriş Tarihi: 13.09.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 09:07
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Galatasaray Paul Pogba’yı sağlık kontrolünden geçirmiş! Tarihi kriz direkten döndü

Kulüp doktorlarının titizliği ve uzmanlığı Galatasaray'ı olası bir krizden kurtardı... Sarı kırmızılı yönetimin Tanguy Ndombele'den önce orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isim Paul Pogba idi.

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Galatasaray Paul Pogba’yı sağlık kontrolünden geçirmiş! Tarihi kriz direkten döndü

Fransa Milli Takımı ve kulüp kariyerinde çok sayıda kupa kazanan 30 yaşındaki futbolcunun mali şartları son derece uygundu. Juventus'un gözden çıkardığı Pogba da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve kadrosuna dünyaca ünlü isimleri dahil eden sarı kırmızılı kulüpte oynamayı çok istiyordu.

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Galatasaray Paul Pogba’yı sağlık kontrolünden geçirmiş! Tarihi kriz direkten döndü

DETAYLI SAĞLIK KONTROLÜ TALEP EDİLDİ

Galatasaray yönetimi de Pogba gibi bir dünya markasını kadrosuna katmayı çok arzu ediyordu. Ancak bazı endişeleri vardı zira oyuncunun sakatlığı nedeniyle Juventus'tan gönderilmek istendiği iddiası vardı.

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Galatasaray Paul Pogba’yı sağlık kontrolünden geçirmiş! Tarihi kriz direkten döndü

İşi şansa bırakmak istemeyen sarı kırmızılılar, detaylı sağlık kontrolü talep etti. Pogba da kabul edince Galatasaray'ın doktorları Fransa'ya giderek oyuncuyu sağlık kontrolüne soktu.

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Galatasaray Paul Pogba’yı sağlık kontrolünden geçirmiş! Tarihi kriz direkten döndü

Yapılan testler sonucunda doktorlar transferi riskli bulunca alınmasından vazgeçildi ve Ndombele ile anlaşıldı.