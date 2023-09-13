Galatasaray Paul Pogba’yı sağlık kontrolünden geçirmiş! Tarihi kriz direkten döndü

Fransa Milli Takımı ve kulüp kariyerinde çok sayıda kupa kazanan 30 yaşındaki futbolcunun mali şartları son derece uygundu. Juventus'un gözden çıkardığı Pogba da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve kadrosuna dünyaca ünlü isimleri dahil eden sarı kırmızılı kulüpte oynamayı çok istiyordu.