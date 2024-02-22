Galatasaray’ın galibiyeti büyük önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, grubunu 3'üncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı elde etti. Play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleşen temsilcimiz UEFA ülke puanı sıralamasında bizden iki basamak geride olan rakibimiz ile oynadığı ilk karşılaşmada son dakikada bulduğu golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların Çek Cumhuriyeti'nde alacağı sonuç ülke puanı sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Peki Türkiye UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum...