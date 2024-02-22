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Haberler Galeri Galatasaray’ın galibiyeti büyük önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz...

Galatasaray’ın galibiyeti büyük önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, grubunu 3'üncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı elde etti. Play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleşen temsilcimiz UEFA ülke puanı sıralamasında bizden iki basamak geride olan rakibimiz ile oynadığı ilk karşılaşmada son dakikada bulduğu golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların Çek Cumhuriyeti'nde alacağı sonuç ülke puanı sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Peki Türkiye UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum...

Giriş Tarihi: 22.02.2024 00:40 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 00:50
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Galatasaray’ın galibiyeti büyük önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz...

Bu sezon UEFA Ülke puanı sıralamasında temsilcilerimiz başarılı sonuçlara imza atarak adını üst sıralara taşımayı başardı.

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Galatasaray’ın galibiyeti büyük önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz...

Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı başarılı sonuçlar sonrası Türkiye, birçok rakibi geçerek kendini ilk 10 ülke arasına atmayı başardı.

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Galatasaray’ın galibiyeti büyük önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz...

İskoçya, Çekya ve Avusturya Türkiye'nin en yakın takipçilerinden olurken gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

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Galatasaray’ın galibiyeti büyük önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz...

GÖZLER PRAG'TAKİ KARŞILAŞMADA!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, 3-2'lik maçın rövanşında Çekya temsilcisinin konuğu olacak.

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Galatasaray’ın galibiyeti büyük önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz...

BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR!

Karşılaşma sonucunda alınacak galibiyet rakibin bizden uzak kalmasına Türkiye'nin ise 9. basamaktaki yerini sağlamlaştırması açısından önem taşıyor.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE...