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Süper Lig'de derbi ateşi! Trabzonspor-Beşiktaş kozlarını paylaşacak! İşte dev maçta muhtemel 11'ler...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Transferin son haftasında kadrosunu Pepe, Onuachu gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavili ekip kazanarak rakibinin üstüne yükselmek isterken, Beşiktaş ise 3 puanı cebine koyarak zorlu derbiyi kayıpsız geçmek istiyor. Siyah-beyazlı ekipte dün İstanbul'a gelen Aboubakar'ın bordo-mavililere karşı forma giyebileceği öğrenildi. Nenad Bjelica ile Şenol Güneş kafasındaki kadroları netleştirdi. İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 17.09.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 09:22
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Süper Lig’de derbi ateşi! Trabzonspor-Beşiktaş kozlarını paylaşacak! İşte dev maçta muhtemel 11’ler...

TRABZONSPOR CEPHESİ
Nefesler tutuldu, gözler Trabzon'a çevrildi. Papara Park'ta bugün herkes susacak, Türkiye'nin iki lokomotif kulübünün süper yıldızları konuşacak. Bir tarafta ev sahibi Trabzonspor. 40 bin taraftarının desteğini arkasına alacak olan bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica 4 derbi maçından 1 beraberlik, 3 yenilgiyle çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig’de derbi ateşi! Trabzonspor-Beşiktaş kozlarını paylaşacak! İşte dev maçta muhtemel 11’ler...

Bugün zinciri kırarak, Türkiye kariyerindeki ilk galibiyeti hedefliyor. Milli arada dersine çalıştı. Oyuncularına Beşiktaş'ın güçlü ve zayıf yönlerini ezlerletti. Deneyimli çalıştırıcı tam anlamıyla oyun planına sadık kalınmasını istedi.

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Süper Lig’de derbi ateşi! Trabzonspor-Beşiktaş kozlarını paylaşacak! İşte dev maçta muhtemel 11’ler...

MORALLİ GELİYORLAR
Beşiktaş cephesi de karşılaşmaya moralli hazırlandı. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde Trabzon'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Kartal'ı durdurma planlarını yaptı. Kartal'ın kanat atakları için özel önlemler aldı. Bunları öğrencilerine aktardı. Hırvat çalıştırıcı hücumda da derbi heyecanını bilen tecrübeli oyuncularını sahaya sürmeyi planlıyor. Bu tip maçları fazlasıyla oynamış futbolcularının derbinin altından kalkabileceğini hesaplıyor. Onların golleri ve asistleriyle 3 puana uzanmayı hedefliyor.

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Süper Lig’de derbi ateşi! Trabzonspor-Beşiktaş kozlarını paylaşacak! İşte dev maçta muhtemel 11’ler...

9 AYLIK GALİBİYET HASRETİ
Karadeniz Fırtınası, İstanbul'un üç Büyüklerine karşı 9 aydır galibiyet alamıyor. Son olarak Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişlerdi. Nenad Bjelica yönetimindeki bordo-mavili oyuncular bugün kazanarak bu hasrete son vermek istiyorlar. Zirve yarışına da ortak olmayı hedefliyor.

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Süper Lig’de derbi ateşi! Trabzonspor-Beşiktaş kozlarını paylaşacak! İşte dev maçta muhtemel 11’ler...

EVİNDE İLK DERBİ
Trabzonspor bu sezon büyük maçları erken oynuyor. Sezonun 2. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Fırtına bugün de Beşiktaş'ı konuk edecek. Sezonun ilk iç saha derbisinde Trabzonspor'un hedefi 3 puanı hanesne yazdırmak olacak.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i