Süper Lig’de derbi ateşi! Trabzonspor-Beşiktaş kozlarını paylaşacak! İşte dev maçta muhtemel 11’ler...

MORALLİ GELİYORLAR

Beşiktaş cephesi de karşılaşmaya moralli hazırlandı. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde Trabzon'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Kartal'ı durdurma planlarını yaptı. Kartal'ın kanat atakları için özel önlemler aldı. Bunları öğrencilerine aktardı. Hırvat çalıştırıcı hücumda da derbi heyecanını bilen tecrübeli oyuncularını sahaya sürmeyi planlıyor. Bu tip maçları fazlasıyla oynamış futbolcularının derbinin altından kalkabileceğini hesaplıyor. Onların golleri ve asistleriyle 3 puana uzanmayı hedefliyor.