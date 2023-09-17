17 Eylül 2023, Pazar
Süper Lig'de derbi ateşi! Trabzonspor-Beşiktaş kozlarını paylaşacak! İşte dev maçta muhtemel 11'ler...
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Transferin son haftasında kadrosunu Pepe, Onuachu gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavili ekip kazanarak rakibinin üstüne yükselmek isterken, Beşiktaş ise 3 puanı cebine koyarak zorlu derbiyi kayıpsız geçmek istiyor. Siyah-beyazlı ekipte dün İstanbul'a gelen Aboubakar'ın bordo-mavililere karşı forma giyebileceği öğrenildi. Nenad Bjelica ile Şenol Güneş kafasındaki kadroları netleştirdi. İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 17.09.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 09:22
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