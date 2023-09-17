Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası çarpıcı yorum: Icardi tarihe geçecek

LEVENT TÜZEMEN - KRAL YAPAR

Hücum hattı, atletik oyunculardan kurulu Samsunspor, G.Saray'a karşı açık ve cesur oynayınca coşkulu, hızlı heyecan verici, bol pozisyonlu bir maç izledik. Skor 3-0'a geldiğinde bile Samsunspor, oyunu hiç bırakmadı. İlk yarının yıldızı sahada atom karınca gibi hareket eden Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, Icardi'den öğrenmiş olacak ki tek vuruşlarla iki tane şahane gole imza koydu.Üstelik Abdülkerim'in golünün de asistini yaptı. Eğer Kerem, pas hız kalitesini yükseltirse müthiş bir kanat oyuncusu olur. Ama çalışkanlığı, mücadele gücü, paylaşımcı davranması göz alıcıydı.