17 Eylül 2023, Pazar
Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası çarpıcı yorum: Icardi tarihe geçecek
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 5. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 4-2'lik skorla galip ayrılarak Fenerbahçe'den maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Hakim Ziyech ve Ndombele de ilk kez forma giydi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 17.09.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 09:45
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