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Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası çarpıcı yorum: Icardi tarihe geçecek

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 5. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 4-2'lik skorla galip ayrılarak Fenerbahçe'den maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Hakim Ziyech ve Ndombele de ilk kez forma giydi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 17.09.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 09:45
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Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası çarpıcı yorum: Icardi tarihe geçecek

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

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Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası çarpıcı yorum: Icardi tarihe geçecek

Sarı kırmızılıların galibiyeti getiren gollerini Kerem(2), Abdülkerim ve Icardi kaydetti.

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Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası çarpıcı yorum: Icardi tarihe geçecek

Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi.

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Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası çarpıcı yorum: Icardi tarihe geçecek

LEVENT TÜZEMEN - KRAL YAPAR
Hücum hattı, atletik oyunculardan kurulu Samsunspor, G.Saray'a karşı açık ve cesur oynayınca coşkulu, hızlı heyecan verici, bol pozisyonlu bir maç izledik. Skor 3-0'a geldiğinde bile Samsunspor, oyunu hiç bırakmadı. İlk yarının yıldızı sahada atom karınca gibi hareket eden Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, Icardi'den öğrenmiş olacak ki tek vuruşlarla iki tane şahane gole imza koydu.Üstelik Abdülkerim'in golünün de asistini yaptı. Eğer Kerem, pas hız kalitesini yükseltirse müthiş bir kanat oyuncusu olur. Ama çalışkanlığı, mücadele gücü, paylaşımcı davranması göz alıcıydı.

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Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası çarpıcı yorum: Icardi tarihe geçecek

Samsunspor'un ikinci yarıda art arda bulduğu iki gol, heyecan noktasını tavana çıkardı, G.Saray defansı bu gollerde pozisyon hatası yaptı. Yani Samsun, G.Saray kalesini asla tehdit etmekten vazgeçmedi. Oyuna bir Ziyech girdi... Adam topla dans ediyor. Topa dokunmuyor adeta okşuyor. İcardi, şuta kafa koyup gol atan bir golcü olarak herhalde tarihe geçecek.