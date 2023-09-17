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3600 rakımlı Bolivya stadında... Dünyanın en zor deplasmanı: Çıkanın nefesi kesiliyor!

Bolivya Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı Hernando Siles Stadyumu, dünya futbolunun en zorlu deplasmanlarından birini sunuyor. La Paz şehrinin yüksek rakımlı coğrafyasında yer alan bu etkileyici stadyum, 3,637 metrelik rakımıyla futbolcular için büyük bir zorluk oluşturuyor. İşte futbolcuların nefesini tüketen deplasman...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 16:03
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3600 rakımlı Bolivya stadında... Dünyanın en zor deplasmanı: Çıkanın nefesi kesiliyor!

Bolivya Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı Hernando Siles Stadyumu, futbolun sınırlarını zorlayan bir mekan olarak tanınıyor. La Paz şehrinin yüksek rakımlı coğrafyasında yer alması, bu stadyumu dünya futbolunun en zorlu deplasmanlarından biri haline getiriyor. Özellikle deniz seviyesine göre yaklaşık 3,637 metre yüksekte bulunan bu stadyum, rakip takımlar için fiziksel açıdan büyük bir mücadele anlamına geliyor.

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3600 rakımlı Bolivya stadında... Dünyanın en zor deplasmanı: Çıkanın nefesi kesiliyor!

EN ZORLU DEPLASMAN

Hernando Siles Stadyumu, dünyanın en yüksek rakımlı stadyumu olarak ün kazanmıştır. Bu özel stadyum, deniz seviyesinden tam 3,637 metre yüksekte yer almaktadır.

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3600 rakımlı Bolivya stadında... Dünyanın en zor deplasmanı: Çıkanın nefesi kesiliyor!

SOLUNUM PROBLEMİNİ TETİKLİYOR

Rakip futbolcular için bu yüksek rakım, büyük bir sınav anlamına gelmektedir. Düşük oksijen seviyeleri nedeniyle atmosfere alışkın olmayan oyuncular, solunum problemleri yaşayabilirler. Maçlarda oksijen maskeleri ve oksijen tüpleri sıkça görülmektedir. Rakipler, bu zorlu ortamda fiziksel dayanıklılıklarını test etmek zorunda.

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3600 rakımlı Bolivya stadında... Dünyanın en zor deplasmanı: Çıkanın nefesi kesiliyor!

BOLİVYA'NIN AVANTAJLARI

Bolivya Milli Takımı için ise bu yüksek rakım bir avantajdır. Ev sahibi olarak oynadıkları maçlarda rakiplerini yüksek rakımın etkisiyle zorlayarak önemli galibiyetler elde edebilirler. Hernando Siles Stadyumu, futbolseverlere sadece heyecanlı maçlar değil, aynı zamanda benzersiz bir yüksek rakım deneyimi sunmaktadır. Bolivya Milli Takımı'nın maçlarının oynandığı bu özel stadyum, futbol dünyasında unutulmaz anılara sahne oluyor.

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3600 rakımlı Bolivya stadında... Dünyanın en zor deplasmanı: Çıkanın nefesi kesiliyor!

19 MAÇLIK YENİLMEZLİĞİ SONLANDIRDI!

Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde 2010 Güney Afrika'ya gitmeyi daha önce garantileyen Brezilya, yüksek rakımdaki La Paz'da Bolivya'nın son kurbanı oldu. 10 takımlı grupta sondan ikinci olan ve finallere gitme şansı bulunmayan Bolivya, Nisan ayında Arjantin'e 6-1 üstünlük sağladığı La Paz'da bu kez Brezilya'yı 2-1'lik skorla devirdi. Ev sahibi takım 10. dakikada Olivares, 30. dakikada Martins'in golleriyle Brezilya'nın 11 maçlık galibiyet ve 19 maçlık yenilmezlik serisine son veren takım olarak da kayıtlara geçti.

Tek golünü 70. dakikada Nilmar ile kazanan Brezilya'nın teknik patronu Dunga, deniz seviyesinden 3600 metre yüksekteki La Paz'daki Hernando Siles Stadı'nda maç oynatılmasına tepki gösterdi.