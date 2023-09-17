17 Eylül 2023, Pazar
3600 rakımlı Bolivya stadında... Dünyanın en zor deplasmanı: Çıkanın nefesi kesiliyor!
Bolivya Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı Hernando Siles Stadyumu, dünya futbolunun en zorlu deplasmanlarından birini sunuyor. La Paz şehrinin yüksek rakımlı coğrafyasında yer alan bu etkileyici stadyum, 3,637 metrelik rakımıyla futbolcular için büyük bir zorluk oluşturuyor. İşte futbolcuların nefesini tüketen deplasman...
Giriş Tarihi: 17.09.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 16:03
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