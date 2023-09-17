3600 rakımlı Bolivya stadında... Dünyanın en zor deplasmanı: Çıkanın nefesi kesiliyor!

BOLİVYA'NIN AVANTAJLARI

Bolivya Milli Takımı için ise bu yüksek rakım bir avantajdır. Ev sahibi olarak oynadıkları maçlarda rakiplerini yüksek rakımın etkisiyle zorlayarak önemli galibiyetler elde edebilirler. Hernando Siles Stadyumu, futbolseverlere sadece heyecanlı maçlar değil, aynı zamanda benzersiz bir yüksek rakım deneyimi sunmaktadır. Bolivya Milli Takımı'nın maçlarının oynandığı bu özel stadyum, futbol dünyasında unutulmaz anılara sahne oluyor.