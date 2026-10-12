Devler Ligi’nde dev randevu! İşte yapay zekanın Galatasaray–Barcelona analizi
Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının 2. maçında sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Bu zorlu mücadele öncesi yapay zeka skordan, maçın kırılma anlarına kadar maçın tüm olası senaryolarını analiz etti. İşte tüm ayrıntılar…
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona ile karşılaşacak.
BARCELONA'YA KARŞI 10 MAÇTA TEK GALİBİYET
Galatasaray, Avrupa'da karşılaştığı Barcelona'ya karşı 10 maçta tek galibiyet aldı. İspanya ekibi ile ilk olarak 24 Kasım 1993 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Sonrasında Barcelona ile 9 kez daha karşılaşan Galatasaray, İspanya devine karşı oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
TEK GALİBİYET 1994 YILINDA GELDİ
Galatasaray, Barcelona'ya karşı tek galibiyetini 23 Kasım 1994 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 2-1'lik skorla aldı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 7 kez havalandırırken, 16 gol yedi.
YAPAY ZEKÂ DEV MAÇIN ŞİFRELERİNİ ÇÖZDÜ
Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen Galatasaray–Barcelona karşılaşması öncesinde, 90 dakikaya ilişkin olası senaryolar yapay zekâ destekli analizlerle değerlendirildi. Maçın kritik anları, taktiksel kırılma noktaları, olası skor değişimleri ve sarı ve kırmızı kart ihtimalleri mercek altına alındı