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Montella'dan boşalan koltuğa kim geçecek? İşte Milli Takım'ın yeni hocası için konuşulan 6 isim

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı alınmasının ardından yeni hoca arayışları başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin listesinde yerli ve yabancı olmak üzere 6 dev adayın ismi konuşuluyor

Montella'dan boşalan koltuğa kim geçecek? İşte Milli Takım'ın yeni hocası için konuşulan 6 isim 1

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı alındı. Hayal kırıklığıyla geçen Dünya Kupası ve Uluslar Ligi serüveninin ardından İtalyan teknik adamın Türkiye macerası sona erdi.

Montella'dan boşalan koltuğa kim geçecek? İşte Milli Takım'ın yeni hocası için konuşulan 6 isim 2

Montella'nın ayrılmasının ardından ay-yıldızlıların başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Görevine devam etme kararı alan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin gündeminde, yerli ve yabancı olmak üzere 6 teknik direktör adayının bulunduğu iddia edildi.

Montella'dan boşalan koltuğa kim geçecek? İşte Milli Takım'ın yeni hocası için konuşulan 6 isim 3

A Milli Futbol Takımı için en güçlü adayın, Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan olduğu öne sürüldü. Genç teknik adamla görüşmelerin devam ettiği ancak henüz anlaşma sağlanmadığı belirtildi.

Montella'dan boşalan koltuğa kim geçecek? İşte Milli Takım'ın yeni hocası için konuşulan 6 isim 4

Avrupa'nın önemli liglerinde de çalışmak isteyen Arda Turan'ın, Milli Takım konusunda henüz son kararını vermediği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Montella'dan boşalan koltuğa kim geçecek? İşte Milli Takım'ın yeni hocası için konuşulan 6 isim 5

Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktörlerden Fatih Tekke ve Şenol Güneş de Milli Takım için gündeme gelen isimler arasında bulunuyor.

Montella'dan boşalan koltuğa kim geçecek? İşte Milli Takım'ın yeni hocası için konuşulan 6 isim 6

49 yaşındaki Fatih Tekke, 62 maçlık Trabzonspor serüveninin ardından 1 Eylül'de görevinden ayrılmıştı.

Montella'dan boşalan koltuğa kim geçecek? İşte Milli Takım'ın yeni hocası için konuşulan 6 isim 7

Şenol Güneş, 2000–2004 ve 2019–2021 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nın başında görev yaptı. Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran 74 yaşındaki teknik adam, Mart 2025'ten bu yana takım çalıştırmıyor

Montella'dan boşalan koltuğa kim geçecek? İşte Milli Takım'ın yeni hocası için konuşulan 6 isim 8

TFF'nin listesinde 3 yabancı teknik direktör adayının da bulunduğu öne sürüldü. Bu isimler arasında Fenerbahçe'de iki dönem görev yapan Vitor Pereira'nın da yer aldığı belirtildi.

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