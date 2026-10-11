Montella'dan boşalan koltuğa kim geçecek? İşte Milli Takım'ın yeni hocası için konuşulan 6 isim

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı alınmasının ardından yeni hoca arayışları başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin listesinde yerli ve yabancı olmak üzere 6 dev adayın ismi konuşuluyor

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı alındı. Hayal kırıklığıyla geçen Dünya Kupası ve Uluslar Ligi serüveninin ardından İtalyan teknik adamın Türkiye macerası sona erdi.

Montella'nın ayrılmasının ardından ay-yıldızlıların başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Görevine devam etme kararı alan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin gündeminde, yerli ve yabancı olmak üzere 6 teknik direktör adayının bulunduğu iddia edildi.

A Milli Futbol Takımı için en güçlü adayın, Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan olduğu öne sürüldü. Genç teknik adamla görüşmelerin devam ettiği ancak henüz anlaşma sağlanmadığı belirtildi.

Avrupa'nın önemli liglerinde de çalışmak isteyen Arda Turan'ın, Milli Takım konusunda henüz son kararını vermediği gelen bilgiler arasında yer aldı.