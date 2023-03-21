Süper Lig ekibine Almanya'dan talip! Başakşehir için ilk görüşme yapıldı

Son dakika spor haberi | Geçtiğimiz sezon Danimarkalı yatırımcılara satılan Türk futbolunun köklü kulübü Göztepe'nin ardından, bu kez de bir Süper Lig ekibine yabancı yatırımcılar talip oldu. Alman şirket, geçtiğimiz dönemde Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Başakşehir için resmi teklif yaptı. İki taraf arasında ilk görüşmenin de yapıldığı öğrenildi. İşte detaylar...