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Süper Lig ekibine Almanya'dan talip! Başakşehir için ilk görüşme yapıldı

Son dakika spor haberi | Geçtiğimiz sezon Danimarkalı yatırımcılara satılan Türk futbolunun köklü kulübü Göztepe'nin ardından, bu kez de bir Süper Lig ekibine yabancı yatırımcılar talip oldu. Alman şirket, geçtiğimiz dönemde Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Başakşehir için resmi teklif yaptı. İki taraf arasında ilk görüşmenin de yapıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.03.2023 18:03
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Süper Lig ekibine Almanya’dan talip! Başakşehir için ilk görüşme yapıldı

Türk futbolu, basında yer alan flaş bir haberle çalkalanıyor. Habere göre, Alman yatırımcılar, bir Süper Lig ekibine talip oldu.

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Süper Lig ekibine Almanya’dan talip! Başakşehir için ilk görüşme yapıldı

GÖZTEPE İLK OLMUŞTU
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, kulüp hisselerinin yüzde 70'inin devri konusunda geçtiğimiz yaz İngiltere merkezli Sport Republic şirketiyle resmi imzaları attı.

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Süper Lig ekibine Almanya’dan talip! Başakşehir için ilk görüşme yapıldı

Bunun üzerine Sport Republic şirketinin CEO'su Danimarkalı ünlü futbol adamı Rasmus Ankersen, sarı-kırmızılıların yeni başkanı oldu.

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Süper Lig ekibine Almanya’dan talip! Başakşehir için ilk görüşme yapıldı

Rasmus Ankersen, Göztepe Sportif AŞ'de Mehmet Sepil'in hisselerini resmen devralınca Türk sporuna ilk yabancı yatırım oldu.

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Süper Lig ekibine Almanya’dan talip! Başakşehir için ilk görüşme yapıldı

Avrupa'da birçok kulüp, ABD, Çin, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırımcılar tarafından yönetiliyor.