Galatasaray'ın golcü transferinde flaş iddia! Ne Icardi ne de Firmino...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde de kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için harekete geçti. Transferde gaza basan Cimbom, golcü transferinde önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Icardi ve Firmino isimleri üzerinde çalışan Galatasaray, flaş bir yıldız için devreye girdi.

Giriş Tarihi: 21.03.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 14:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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