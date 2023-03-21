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Galatasaray'ın golcü transferinde flaş iddia! Ne Icardi ne de Firmino...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde de kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için harekete geçti. Transferde gaza basan Cimbom, golcü transferinde önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Icardi ve Firmino isimleri üzerinde çalışan Galatasaray, flaş bir yıldız için devreye girdi.

Giriş Tarihi: 21.03.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 14:30
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Galatasaray’ın golcü transferinde flaş iddia! Ne Icardi ne de Firmino...
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
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Galatasaray’ın golcü transferinde flaş iddia! Ne Icardi ne de Firmino...
Yaklaşık 5 ay sonra mağlubiyet alan Galatasaray'da, Konyaspor yenilgisi sonrasında yönetim ve teknik heyet harekete geçti.
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Galatasaray’ın golcü transferinde flaş iddia! Ne Icardi ne de Firmino...
Bir yandan takımın düşüşüne izin vermek istemeyen sarı kırmızılılar diğer taraftan da gelecek sezonun transferleri için yoğun mesai harcıyor.
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Galatasaray’ın golcü transferinde flaş iddia! Ne Icardi ne de Firmino...

YENİ ÇÖZÜM ARANIYOR

Galatasaray'ın sezon başında yaptığı transferler arasında en büyük hayal kırıklığını yaratan isim Yusuf Demir oldu. 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen 19 yaşındaki hücum oyuncusu, bir yandan yabancı statüsüne takıldığı için kadroya girmekte zorlanırken, diğer taraftan süre aldığı maçlardaki kötü performansıyla göze girmeyi başaramadı. Konya deplasmanına da götürülmeyen Yusuf için yeni bir çözüm aranıyor.

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Galatasaray’ın golcü transferinde flaş iddia! Ne Icardi ne de Firmino...

MIDTSJÖ YERİNE YENİ ORTA SAHA

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda takviye yapacağı pozisyonlardan biri de merkez orta saha. Oliveira ve Torreira ikilisine alternatif olarak alınan Fredrik Midtsjö'nün beklentilerin altında kalması, tam ihtiyaç duyulan dönemde de sakatlanması, oyuncunun gözden düşmesine yol açtı. Galatasaray sezon sonunda Norveçli futbolcuyla yolları ayırıp bu bölgeye yeni bir takviye yapacak.