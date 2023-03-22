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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde çalım! Roma'nın yıldızı Belotti formayı giyecek

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Transferde de ezeli rakibi ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe'nin sezon başında uzun uğraşlar verdiği yıldız ismi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 12:24
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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde çalım! Roma’nın yıldızı Belotti formayı giyecek

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde çalım! Roma’nın yıldızı Belotti formayı giyecek

Sarı-kırmızılılar, bu sezon yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde çalım! Roma’nın yıldızı Belotti formayı giyecek

Cimbom; sezon başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde çalım! Roma’nın yıldızı Belotti formayı giyecek

Sezona istediği gibi başlayamasa da ilerleyen haftalarda çıkışa geçen Galatasaray, ara transfer döneminin de en çok konuşulan takımlarından biri oldu.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde çalım! Roma’nın yıldızı Belotti formayı giyecek

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi de renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, dünya çapında yankı uyandıran bir transfere imza attı.