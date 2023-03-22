22 Mart 2023, Çarşamba
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde çalım! Roma'nın yıldızı Belotti formayı giyecek
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Transferde de ezeli rakibi ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe'nin sezon başında uzun uğraşlar verdiği yıldız ismi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.03.2023 12:24
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