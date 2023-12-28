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Süper Lig devinin yeni yıldızı belli oldu! Galatasaray'dan bomba gibi ara transfer

Ocak ayının gelmesiyle birlikte, Galatasaray, orta saha bölgesini güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, dünya futbolunun önde gelen yıldızlarını içeren geniş bir liste oluşturarak transfer girişimlerini sürdürüyor. Yaz transfer döneminde uzun süre uğraş verdiği bir yıldız ismi ise tekrar takibe aldı. İşte heyecan verici gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 16:31
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Süper Lig devinin yeni yıldızı belli oldu! Galatasaray’dan bomba gibi ara transfer

Galatasaray, Ocak ayının başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek amacıyla orta saha bölgesine odaklandı. Sarı-kırmızılılar, dünya futbolunun önde gelen yıldızlarını içeren geniş bir liste oluşturarak transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Kulüp, taraftarlarını heyecanlandıran bu gelişmelerle birlikte, transfer pazarındaki önemli adımlarını atmaya devam ediyor. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncularla ilgili yaşanan bu gelişmeler, futbolseverlerin büyük bir merakla takip ettiği bir süreci başlatıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig devinin yeni yıldızı belli oldu! Galatasaray’dan bomba gibi ara transfer

Yıldız Oyuncu Roma'dan Ayrılıyor

Süper Lig'e damgasını vuracak olan transfer gelişmelerine göre, Galatasaray'ın radarında olan Renato Sanches, Serie A'nın güçlü ekiplerinden Roma'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Kiralık olarak forma giydiği Roma'da beklediği şansı bulamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye'nin köklü kulüplerinden Galatasaray'a transfer olma ihtimaliyle gündemde.

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Süper Lig devinin yeni yıldızı belli oldu! Galatasaray’dan bomba gibi ara transfer

İtalyan Basınında Geniş Yer Buldu

Paris Saint-Germain'den yaz transfer döneminde Roma'ya kiralanan ve performansıyla beklentilerin altında kalan Renato Sanches, Galatasaray ile anlaşma sağlama aşamasında. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların bu transfer için devre arasında kararlı olduğunu ve oyuncuyla yakın temas içinde olduğunu belirtiyor. Galatasaray'ın, 26 yaşındaki yıldızı renklerine katma konusundaki kararlılığı taraftarları heyecanlandırıyor.

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Süper Lig devinin yeni yıldızı belli oldu! Galatasaray’dan bomba gibi ara transfer

Yaz Transfer Dönemindeki Çaba

Galatasaray, Renato Sanches'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük çaba harcamış, ancak transfer gerçekleşmemişti.

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Süper Lig devinin yeni yıldızı belli oldu! Galatasaray’dan bomba gibi ara transfer

Ocak ayında bu transferin yeniden gündeme gelmesi, taraftarlar arasında umut yaratıyor. Roma ile olan kiralık sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunan oyuncunun, Galatasaray'a transfer olması durumunda bu opsiyonun devre dışı kalması bekleniyor.