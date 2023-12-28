28 Aralık 2023, Perşembe
Süper Lig devinin yeni yıldızı belli oldu! Galatasaray'dan bomba gibi ara transfer
Ocak ayının gelmesiyle birlikte, Galatasaray, orta saha bölgesini güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, dünya futbolunun önde gelen yıldızlarını içeren geniş bir liste oluşturarak transfer girişimlerini sürdürüyor. Yaz transfer döneminde uzun süre uğraş verdiği bir yıldız ismi ise tekrar takibe aldı. İşte heyecan verici gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.12.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 16:31
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