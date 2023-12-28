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Haberler Galeri Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Derbi saat kaçta? İşte Süper Kupa maçının oynanacağı Al-Awwal stadı

Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Derbi saat kaçta? İşte Süper Kupa maçının oynanacağı Al-Awwal stadı

Gözler, cuma günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde. İki takımın taraftarları çok da heyecanlı. Dev karşılaşmaya çok az kaldı. Maçın oynanacağı Suudi Arabistan'da da son hazırlıklar yapılıyor. İşte ekibimizden Samed Öztaylan'ın Süper Kupa finali öncesi izlenimleri....

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.12.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 11:32
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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Derbi saat kaçta? İşte Süper Kupa maçının oynanacağı Al-Awwal stadı

Süper Kupa için geri sayım başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Derbi saat kaçta? İşte Süper Kupa maçının oynanacağı Al-Awwal stadı

Ekibimiz finalin oynanacağı stadyumdaki son hazırlıkları görüntüledi.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Derbi saat kaçta? İşte Süper Kupa maçının oynanacağı Al-Awwal stadı

Cristiano Ronaldo'nun, Talisca'nın, Sadio Mane'nin ilk 11'de oynadığı stadyum. Al- Awwal Park Stadyumu.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Derbi saat kaçta? İşte Süper Kupa maçının oynanacağı Al-Awwal stadı

Ve Fenerbahçe'yle Galatasaray bu statta karşı karşıya gelecek. Bu stadın kapasitesi 25 bin kişilik.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Derbi saat kaçta? İşte Süper Kupa maçının oynanacağı Al-Awwal stadı

HUMMALI BİR HAZIRLIK VAR

Suudi Arabistan'ın, en modern stadlarından olan Al- Awwal Park'ta, Süper Kupa finali için, hummalı bir çalışma var.