28 Aralık 2023, Perşembe
Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Derbi saat kaçta? İşte Süper Kupa maçının oynanacağı Al-Awwal stadı
Gözler, cuma günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde. İki takımın taraftarları çok da heyecanlı. Dev karşılaşmaya çok az kaldı. Maçın oynanacağı Suudi Arabistan'da da son hazırlıklar yapılıyor. İşte ekibimizden Samed Öztaylan'ın Süper Kupa finali öncesi izlenimleri....
Giriş Tarihi: 28.12.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 11:32
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