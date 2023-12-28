28 Aralık 2023, Perşembe
Edin Dzeko'dan Süper Kupa finali öncesi dikkat çeken Icardi açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile yıldız futbolcu Edin Dzeko, Süper Kupa'da Galatasaray ile gerçekleşecek zorlu maç öncesinde basına konuştu. Burada Boşnak golcü Dzeko, son derbide yaşanan gerilim ile ilgili Turkuvaz Medya Dijital editörü Görkem Ağgündüz'ün sorduğu soruya dikkat çeken yanıtlar verdi. İşte o anlar…
Giriş Tarihi: 28.12.2023 21:19 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 22:28
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