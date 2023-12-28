Edin Dzeko’dan Süper Kupa finali öncesi dikkat çeken Icardi açıklaması

"ASLAN'A KARŞI TAKIM OLARAK HAZIRIZ"

Dzeko, iki iyi takımın mücadele edeceğini dile getirerek, "Çok uzun bir kariyere sahibim. Birçok kupa kazandım. Aynı zamanda bir çok önemli finali de kaybettim. Bu futbolun parçası. Yarın kupayı kazanma şansımız var. Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. Bu benim için harika bir his olur. Bana göre altı aydır iyi bir performans sergiliyoruz. Umarım 2023 yılını kupayla taçlandırırız. Takım olarak hazırız ve bizi neyin beklediğini, saha içinde yapmamız gerekenleri biliyoruz. Rakibimiz Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama maça iyi hazırlandık. İyi bir durumdayız. En iyimizi ortaya koyacağız ve umarım kupayı taraftarlarımıza kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.