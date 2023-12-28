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Haberler Galeri Edin Dzeko'dan Süper Kupa finali öncesi dikkat çeken Icardi açıklaması

Edin Dzeko'dan Süper Kupa finali öncesi dikkat çeken Icardi açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile yıldız futbolcu Edin Dzeko, Süper Kupa'da Galatasaray ile gerçekleşecek zorlu maç öncesinde basına konuştu. Burada Boşnak golcü Dzeko, son derbide yaşanan gerilim ile ilgili Turkuvaz Medya Dijital editörü Görkem Ağgündüz'ün sorduğu soruya dikkat çeken yanıtlar verdi. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 28.12.2023 21:19 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 22:28
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Edin Dzeko’dan Süper Kupa finali öncesi dikkat çeken Icardi açıklaması

Turkuvaz Medya Grubu'na ait atv ekranlarında büyük bir futbol heyecanı yaşanacak.

Geçen sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, yarın (29 ARALIK 2023) Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacak.

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Edin Dzeko’dan Süper Kupa finali öncesi dikkat çeken Icardi açıklaması

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak müsabaka, saat 20.45'te izleyici ile buluşacak.

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Edin Dzeko’dan Süper Kupa finali öncesi dikkat çeken Icardi açıklaması

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal ile kaptan Edin Dzeko'nun katılımıyla dikkat çeken bir basın toplantısı gerçekleşti.

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Edin Dzeko’dan Süper Kupa finali öncesi dikkat çeken Icardi açıklaması

"İYİ BİR FUTBOL ORTAYA KOYACAĞIM"

Al-Awwal Park gerçekleştirilen toplantıda açıklamada bulunan Bosna Hersekli yıldız Dzeko, "Burada olmak bana iyi hissettiriyor. Süper Kupa maçına takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Buraya geçen sene Inter ile geldim ve Milan'a karşı kupa kaldırdım. Umarım yarın bir kupa daha kaldırabilirim. İki iyi ve güçlü takımın mücadelesi olacak. Umarım Kadıköy'de gösterdiğimiz futboldan daha iyisini yarın ortaya koyacağız." diye konuştu.

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Edin Dzeko’dan Süper Kupa finali öncesi dikkat çeken Icardi açıklaması

"ASLAN'A KARŞI TAKIM OLARAK HAZIRIZ"

Dzeko, iki iyi takımın mücadele edeceğini dile getirerek, "Çok uzun bir kariyere sahibim. Birçok kupa kazandım. Aynı zamanda bir çok önemli finali de kaybettim. Bu futbolun parçası. Yarın kupayı kazanma şansımız var. Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. Bu benim için harika bir his olur. Bana göre altı aydır iyi bir performans sergiliyoruz. Umarım 2023 yılını kupayla taçlandırırız. Takım olarak hazırız ve bizi neyin beklediğini, saha içinde yapmamız gerekenleri biliyoruz. Rakibimiz Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama maça iyi hazırlandık. İyi bir durumdayız. En iyimizi ortaya koyacağız ve umarım kupayı taraftarlarımıza kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.