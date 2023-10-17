17 Ekim 2023, Salı
Süper Lig devi Sergen Yalçın'a kancayı taktı; Efsane kaldığı yerden devam edecek
Süper Lig'in deneyimli teknik direktörlerinden Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırdıktan sonra boşta bulunuyordu. Ancak son dakika haberlerine göre Yalçın için yeni bir dönem başlayabilir. Kendisiyle bir süre görüşme halinde olduğu iddia edilen sürpriz bir Süper Lig takımı, Sergen Yalçın'ı takımın başına getirme olasılığı üzerinde duruyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.10.2023 14:16
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