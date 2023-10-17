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Süper Lig devi Sergen Yalçın'a kancayı taktı; Efsane kaldığı yerden devam edecek

Süper Lig'in deneyimli teknik direktörlerinden Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırdıktan sonra boşta bulunuyordu. Ancak son dakika haberlerine göre Yalçın için yeni bir dönem başlayabilir. Kendisiyle bir süre görüşme halinde olduğu iddia edilen sürpriz bir Süper Lig takımı, Sergen Yalçın'ı takımın başına getirme olasılığı üzerinde duruyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023 14:16
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Süper Lig devi Sergen Yalçın’a kancayı taktı; Efsane kaldığı yerden devam edecek

Süper Lig'in önde gelen teknik direktörlerinden Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ı başarıyla çalıştırdı. Ancak Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra halen bir takımın başına geçmemiş olan Yalçın, futbol gündeminde sıkça konuşulan bir isim olmaya devam ediyor. Deneyimli teknik adam, Süper Lig'e geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Yalçın'ın görüştüğü sürpriz bir Süper Lig ekibi, onu takımın başına getirme ihtimali üzerine çalışmalar yapıyor.

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Süper Lig devi Sergen Yalçın’a kancayı taktı; Efsane kaldığı yerden devam edecek

Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanmıştı. Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Beşiktaş, o dönem averaj farkıyla şampiyon olmuş ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü. Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştı. Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz bir takımın başına geçmedi.

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Süper Lig devi Sergen Yalçın’a kancayı taktı; Efsane kaldığı yerden devam edecek

Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına konuk olan Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra aldığı teklifleri şöyle açıklamıştı:

"Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım."

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Süper Lig devi Sergen Yalçın’a kancayı taktı; Efsane kaldığı yerden devam edecek

İddialara göre; Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi. Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta topladığı 1 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

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Süper Lig devi Sergen Yalçın’a kancayı taktı; Efsane kaldığı yerden devam edecek

Karadeniz ekibinin yakın zamanda teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırması bekleniyor.