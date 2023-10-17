17 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 43 maç, 23 gol, 4 asist! İngiliz ekibi milyon dolarlık yıldız için Ali Koç'un kapısına dayandı! Fenerbahçe'nin yıldızını istiyorlar

43 maç, 23 gol, 4 asist! İngiliz ekibi milyon dolarlık yıldız için Ali Koç'un kapısına dayandı! Fenerbahçe'nin yıldızını istiyorlar

Nottingham Forest, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla Michy Batshuayi'yi hedeflemiş durumda. İngiliz kulübü, Fenerbahçe'de forma giyen Belçikalı forvet oyuncusu için çekici bir teklif sunmayı planlıyor. Batshuayi'nin performansı ve deneyimi, Nottingham Forest için büyük bir avantaj olarak görülüyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 14:35
  • 1
  • 6
43 maç, 23 gol, 4 asist! İngiliz ekibi milyon dolarlık yıldız için Ali Koç’un kapısına dayandı! Fenerbahçe’nin yıldızını istiyorlar

Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi, bu sezon transfer döneminin başından itibaren Nottingham Forest ile transfer söylentilerinin odağında bulunuyor. Ancak kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar ve maddi konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle transfer gerçekleşmemişti. Nottingham Forest'ın transferdeki bu ısrarı, futbol dünyasında yankı uyandırmıştı. Kulüp, Belçikalı forvet oyuncusunu kadrolarına katmak için devre arası transfer döneminde tekrar hamle yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
43 maç, 23 gol, 4 asist! İngiliz ekibi milyon dolarlık yıldız için Ali Koç’un kapısına dayandı! Fenerbahçe’nin yıldızını istiyorlar

İngiltere'den gelen son bilgilere göre; Nottingham Forest, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Michy Batshuayi transferi için Fenerbahçe ile devre arası transfer döneminde tekrar temas kurmaya hazırlanıyor.

  • 3
  • 6
43 maç, 23 gol, 4 asist! İngiliz ekibi milyon dolarlık yıldız için Ali Koç’un kapısına dayandı! Fenerbahçe’nin yıldızını istiyorlar

ALİ KOÇ'TAN OLUMLU DÖNÜŞ GELEBİLİR!

Fenerbahçe'den yeni bir teklif sunmaya hazırlanan Nottingham Forest, bu hamlesiyle dikkat çekiyor. Ali Koç yönetimi ise bu teklife olumlu yanıt verebileceği yönündeki haberlerle gündemde. 30 yaşındaki futbolcu, Edin Džeko'nun transferi sonrasında fazla forma şansı bulamadı ve bu yeni teklife olumlu bir yaklaşım sergileyebilir.

  • 4
  • 6
43 maç, 23 gol, 4 asist! İngiliz ekibi milyon dolarlık yıldız için Ali Koç’un kapısına dayandı! Fenerbahçe’nin yıldızını istiyorlar

Sarı-Lacivertli forma altında 43 maça çıkan 1.85 boyundaki futbolcu, 23 gol atarken, 4 de asist yaptı.

  • 5
  • 6
43 maç, 23 gol, 4 asist! İngiliz ekibi milyon dolarlık yıldız için Ali Koç’un kapısına dayandı! Fenerbahçe’nin yıldızını istiyorlar

Bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi olmak üzere toplam 11 maça çıkan Batshuayi, 3 gol, 1 asistlik katkı yaptı. Fenerbahçe'nin, sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek futbolcunun kontratını 1 sene daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.