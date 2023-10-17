HaberlerGaleri43 maç, 23 gol, 4 asist! İngiliz ekibi milyon dolarlık yıldız için Ali Koç'un kapısına dayandı! Fenerbahçe'nin yıldızını istiyorlar
43 maç, 23 gol, 4 asist! İngiliz ekibi milyon dolarlık yıldız için Ali Koç'un kapısına dayandı! Fenerbahçe'nin yıldızını istiyorlar
Nottingham Forest, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla Michy Batshuayi'yi hedeflemiş durumda. İngiliz kulübü, Fenerbahçe'de forma giyen Belçikalı forvet oyuncusu için çekici bir teklif sunmayı planlıyor. Batshuayi'nin performansı ve deneyimi, Nottingham Forest için büyük bir avantaj olarak görülüyor.