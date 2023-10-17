43 maç, 23 gol, 4 asist! İngiliz ekibi milyon dolarlık yıldız için Ali Koç’un kapısına dayandı! Fenerbahçe’nin yıldızını istiyorlar

Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi, bu sezon transfer döneminin başından itibaren Nottingham Forest ile transfer söylentilerinin odağında bulunuyor. Ancak kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar ve maddi konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle transfer gerçekleşmemişti. Nottingham Forest'ın transferdeki bu ısrarı, futbol dünyasında yankı uyandırmıştı. Kulüp, Belçikalı forvet oyuncusunu kadrolarına katmak için devre arası transfer döneminde tekrar hamle yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.