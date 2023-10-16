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Real Madrid son kararı verdi! Arda Güler gözyaşlarına hakim olamayıp ailesini aradı...

Fenerbahçe'den dev bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, bir antremanda dizinden sakatlanmıştı. Tam sahalara dönmeye hazırlanırken bir şanssızlık daha yaşayan Milli yıldız için bu kez sevindirici haber geldi. Arda Güler Real Madrid'den o haberi alır almaz ailesini aradı, göz yaşlarını tutamadı. İşte Arda'yı ağlatan o haber...

Giriş Tarihi: 16.10.2023 22:12 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 22:21
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Real Madrid son kararı verdi! Arda Güler gözyaşlarına hakim olamayıp ailesini aradı...

Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birisi olarak görülen Arda Güler, kısa süredeki yükselişiyle büyük bir sıçrama yaptı.

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Real Madrid son kararı verdi! Arda Güler gözyaşlarına hakim olamayıp ailesini aradı...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon geçirdiği başarılı dönemin ardından Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, rekorlara imza attı. Sarı-lacivertlilere 20 milyon Euro bonservis kazandırarak transfer yapan Arda Güler, İspanyol devine şanssızlıklarla başladı.

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Real Madrid son kararı verdi! Arda Güler gözyaşlarına hakim olamayıp ailesini aradı...

Sezon başında Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri kampında sakatlanan genç yıldız, tam 2 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı.

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Real Madrid son kararı verdi! Arda Güler gözyaşlarına hakim olamayıp ailesini aradı...

Sakatlığını atlattıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan 18 yaşındaki futbolcu, yeniden sakatlanarak sevenlerini üzmüştü.

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Real Madrid son kararı verdi! Arda Güler gözyaşlarına hakim olamayıp ailesini aradı...

CARLO ANCELOTTİ MÜJDEYİ VERMİŞTİ AMA...

Geçirdiği operasyon sonrası yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmasının ardından iyileşen ve son günlerde takımla birlikte çalışan milli futbolcu, Real Madrid ile ilk resmi maçına çıkmak geri sayıma geçmişti.

Açıklama yapan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yetenekli oyuncunun Las Palmas maçında süre alabileceğini söylemişti.