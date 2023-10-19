Süper Lig Derbi maçı iptal edildi mi, bu hafta oynanacak mı? Galatasaray-Beşiktaş maçı yapılacak mı? TFF Milli Yas döneminde maçlar ertelenir mi?

Türkiye'de ve dünya genelinde Filistin'e yönelik yaşanan olaylar sonucunda milli yas ilan edildi. Süper Lig'de Cumartesi günü oynanması planlanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iptal olup, olmayacağı da merak ediliyor. Peki Süper Lig derbi maçı iptal edildi mi, bu hafta oynanacak mı? Galatasaray-Beşiktaş maçı yapılacak mı?