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Haberler Galeri Süper Lig Derbi maçı iptal edildi mi, bu hafta oynanacak mı? Galatasaray-Beşiktaş maçı yapılacak mı? TFF Milli Yas döneminde maçlar ertelenir mi?

Süper Lig Derbi maçı iptal edildi mi, bu hafta oynanacak mı? Galatasaray-Beşiktaş maçı yapılacak mı? TFF Milli Yas döneminde maçlar ertelenir mi?

Türkiye'de ve dünya genelinde Filistin'e yönelik yaşanan olaylar sonucunda milli yas ilan edildi. Süper Lig'de Cumartesi günü oynanması planlanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iptal olup, olmayacağı da merak ediliyor. Peki Süper Lig derbi maçı iptal edildi mi, bu hafta oynanacak mı? Galatasaray-Beşiktaş maçı yapılacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 09:27
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Süper Lig Derbi maçı iptal edildi mi, bu hafta oynanacak mı? Galatasaray-Beşiktaş maçı yapılacak mı? Milli Yas döneminde maçlar ertelenir mi?

Türkiye'de ve dünya genelinde Filistin'e yönelik yaşanan olaylar sonucunda milli yas ilan edilmesi, toplumsal olayları etkileyen bir karar oldu. Süper Lig'de Cumartesi günü oynanması planlanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi de bu kararın etkileri altında kaldı. Peki Galatasaray-Beşiktaş maçı yapılacak mı? Milli Yas döneminde maçlar ertelenir mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig Derbi maçı iptal edildi mi, bu hafta oynanacak mı? Galatasaray-Beşiktaş maçı yapılacak mı? Milli Yas döneminde maçlar ertelenir mi?

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

İsrail'in düzenlediği saldırının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edileceği açıklandı. Gelişmeyi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin duyurdu.

Zengin, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edileceğini belirterek, "Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek" dedi.

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Süper Lig Derbi maçı iptal edildi mi, bu hafta oynanacak mı? Galatasaray-Beşiktaş maçı yapılacak mı? Milli Yas döneminde maçlar ertelenir mi?

SÜPER LİG MAÇLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Süper Lig maçlarının iptal edildiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı Konuyla ilgili TFF açıklaması bekleniyor.

Peki, maçların iptal edilmesi durumunda GS BJK derbisi iptal edilir mi?

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Süper Lig Derbi maçı iptal edildi mi, bu hafta oynanacak mı? Galatasaray-Beşiktaş maçı yapılacak mı? Milli Yas döneminde maçlar ertelenir mi?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim günü oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisi için erteleme ya da iptal kararı paylaşılmadı. Derbinin iptal olma ihtimali bulunuyor ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.