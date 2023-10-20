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Kanarya'ya asrın transferi geliyor! Taş gibi 6 numara; İsmail Kartal'ın hayaliydi

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in son dönemde gösterdiği etkileyici performansa rağmen, sarı-lacivertli kulüp transfer çalışmalarını sürdürüyor. 6 numara pozisyonunda alternatif arayışlarını sürdüren yönetim, Braga'nın Libyalı oyuncusu için transfer çabalarını artırıyor. Transfer çalışmalarının sonuçlanmasıyla ilgili bekleyiş sürerken, Fenerbahçe taraftarları bu gelişmeleri heyecanla takip ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 14:37
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Kanarya’ya asrın transferi geliyor! Taş gibi 6 numara; İsmail Kartal’ın hayaliydi

Sarı-lacivertli takımın son dakika hamlesi, futbolseverleri heyecanlandırdı. İsmail Yüksek'in son dönemdeki etkileyici performansına rağmen, Fenerbahçe yönetimi 6 numara bölgesine takviye yapmaya kararlı. Şansa güvenmeyen yönetim, Braga'nın başarılı oyuncusu için adeta seferberlik ilan etti. Transferde tüm şartları zorlayacak olan sarı-lacivertli ekip, kararlılığıyla dikkat çekiyor.

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Kanarya’ya asrın transferi geliyor! Taş gibi 6 numara; İsmail Kartal’ın hayaliydi

Fenerbahçe, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde gösterdiği muhteşem performansla göz dolduruyor. Henüz berabere dahi kalmamış olan sarı-lacivertliler, tüm organizasyonlarda zirveyi hedefliyor. Geniş bir kadro oluşturan Fenerbahçe, 6 numara transferi konusunda ise bir hamle daha yapma kararı aldı. İsmail Yüksek'in olağanüstü performansı, takımın sezonun bu aşamasında elde ettiği başarılarda kilit bir rol oynuyor. Yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal, uzun zamandır hasretle beklenen şampiyonluğu yakalamak adına şansa değil, sağlam bir kadroya güvenmek istiyor. Sakatlıklar ve cezalar gibi belirsizlikleri göz önünde bulunduran Fenerbahçe, devre arasında bu pozisyonu güçlendirmek için adımlar atmaya hazırlanıyor.

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Kanarya’ya asrın transferi geliyor! Taş gibi 6 numara; İsmail Kartal’ın hayaliydi

Pazarlık masasına oturacakları isim ise Al Musrati. Libyalı futbolcu, Braga forması altında etkileyici bir performans sergiliyor ve Fenerbahçe'nin radarında.

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Kanarya’ya asrın transferi geliyor! Taş gibi 6 numara; İsmail Kartal’ın hayaliydi

Fenerbahçe, Al Musrati'nin gücünü, tekniğini ve hücum yeteneklerini takıma katacağına inanıyor. Bu transferdeki kararlılık, Kanarya'nın zafer yolunda ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Al Musrati ise kariyerinde yeni bir meydan okuma arayışında ve Fenerbahçe'ye katılmaya sıcak bakıyor.

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Kanarya’ya asrın transferi geliyor! Taş gibi 6 numara; İsmail Kartal’ın hayaliydi

Devre arasının yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe, Braga ile masaya oturarak bu transferi sonlandırmayı hedefliyor. Libyalı oyuncu, 1.89 boyu ve fiziksel üstünlüğüyle tanınırken, aynı zamanda teknik yetenekleri ve hızıyla da öne çıkıyor.