Kanarya’ya asrın transferi geliyor! Taş gibi 6 numara; İsmail Kartal’ın hayaliydi

Fenerbahçe, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde gösterdiği muhteşem performansla göz dolduruyor. Henüz berabere dahi kalmamış olan sarı-lacivertliler, tüm organizasyonlarda zirveyi hedefliyor. Geniş bir kadro oluşturan Fenerbahçe, 6 numara transferi konusunda ise bir hamle daha yapma kararı aldı. İsmail Yüksek'in olağanüstü performansı, takımın sezonun bu aşamasında elde ettiği başarılarda kilit bir rol oynuyor. Yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal, uzun zamandır hasretle beklenen şampiyonluğu yakalamak adına şansa değil, sağlam bir kadroya güvenmek istiyor. Sakatlıklar ve cezalar gibi belirsizlikleri göz önünde bulunduran Fenerbahçe, devre arasında bu pozisyonu güçlendirmek için adımlar atmaya hazırlanıyor.