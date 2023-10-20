20 Ekim 2023, Cuma
Kanarya'ya asrın transferi geliyor! Taş gibi 6 numara; İsmail Kartal'ın hayaliydi
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in son dönemde gösterdiği etkileyici performansa rağmen, sarı-lacivertli kulüp transfer çalışmalarını sürdürüyor. 6 numara pozisyonunda alternatif arayışlarını sürdüren yönetim, Braga'nın Libyalı oyuncusu için transfer çabalarını artırıyor. Transfer çalışmalarının sonuçlanmasıyla ilgili bekleyiş sürerken, Fenerbahçe taraftarları bu gelişmeleri heyecanla takip ediyor.
Giriş Tarihi: 20.10.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 14:37
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