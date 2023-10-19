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Haberler Galeri Mohamed Salah'tan katil İsrail'in katliamına sert tepki: İnsanlık galip gelmeli

Mohamed Salah'tan katil İsrail'in katliamına sert tepki: İnsanlık galip gelmeli

Dünyanın önde gelen yıldız futbolcularından olan Mohamed Salah işgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık suçuna karşı suskunluğunu bozdu. Salah, sosyal medya hesabından Gazze için yardım çağrısında bulunurken, bir de tepki gösterdi. Mısırlı futbolcu, "Gazze'de şiddet ve yürek burkan vahşet çok fazla." İfadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 19.10.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 00:23
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Mohamed Salah’tan katil İsrail’in katliamına sert tepki: İnsanlık galip gelmeli

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah da İsrail'in Gazze katliamına suskun kalmadı.

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Mohamed Salah’tan katil İsrail’in katliamına sert tepki: İnsanlık galip gelmeli

SALAH'TAN GAZZE'YE YARDIM ÇAĞRISI

Salah, sosyal medya hesabından Gazze için yardım çağrısında bulunurken, bir de tepki gösterdi.

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Mohamed Salah’tan katil İsrail’in katliamına sert tepki: İnsanlık galip gelmeli

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan dünyaca ünlü oyuncu, tepkili ifadelerinin yanı sıra Gazze için yardım çağrısında da bulundu. İşte Mohamed Salah'ın o sözleri...

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Mohamed Salah’tan katil İsrail’in katliamına sert tepki: İnsanlık galip gelmeli

"İSRAİL KATLİAM YAPIYOR"

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor.

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Mohamed Salah’tan katil İsrail’in katliamına sert tepki: İnsanlık galip gelmeli

Dünya futbolunun önde gelen isimlerinden Muhammed Salah, işgalci İsrail'in Filistin halkına yaptığı acımasız saldırılar sonrasında açıklama yayınladı.