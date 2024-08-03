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ATV CANLI SÜPER KUPA ŞİFRESİZ İZLE | ATV canlı yayın frekans bilgileri... İşte Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Canlı ekranı...

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Süper Kupa maçı, bugün ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği bu önemli mücadele, sporseverleri ekran başına kilitleyecek. "Galatasaray Beşiktaş ATV canlı izle" aramaları hız kazandı. İşte, Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının canlı yayını ve merak edilen tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 20:40 Güncelleme: 03.08.2024 20:41
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ATV CANLI SÜPER KUPA ŞİFRESİZ İZLE | ATV canlı yayın frekans bilgileri... İşte Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Canlı ekranı...

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan ATV, bugün Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçını canlı yayınlayacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu karşılaşmanın hakemi ve maç kadrosu gibi detaylar belli oldu. Saat 20:45'te başlayacak bu önemli mücadele öncesinde, ATV canlı yayın linkleri ve maç izleme bilgileri yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçını canlı izleme ekranı ve tüm detaylar...

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ATV CANLI SÜPER KUPA ŞİFRESİZ İZLE | ATV canlı yayın frekans bilgileri... İşte Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Canlı ekranı...

Süper Kupa: Galatasaray-Beşiktaş Maçı ATV'de!

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Süper Kupa maçı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20:45'te start alacak. ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak bu mücadele, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

ATV CANLI YAYIN

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ATV CANLI SÜPER KUPA ŞİFRESİZ İZLE | ATV canlı yayın frekans bilgileri... İşte Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Canlı ekranı...

Beşiktaş:

Mert
Svensson
Paulista
Colley
Masuaku
Al-Musrati
Gedson
Rashica
Rafa Silva
Semih
Immobile

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ATV CANLI SÜPER KUPA ŞİFRESİZ İZLE | ATV canlı yayın frekans bilgileri... İşte Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Canlı ekranı...

Galatasaray - Beşiktaş Maçı İlk 11'ler

Galatasaray:

Muslera
Kaan
Nelsson
Abdülkerim
Köhn
Torreira
Berkan
Ziyech
Mertens
Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi

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ATV CANLI SÜPER KUPA ŞİFRESİZ İZLE | ATV canlı yayın frekans bilgileri... İşte Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Canlı ekranı...

Galatasaray-Beşiktaş Maçı Ne Zaman?

2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, 3 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak. Maç, saat 20:45'te başlayacak ve ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.