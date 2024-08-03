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Süper Kupa Canlı İzle | 3 Ağustos Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı, şifresiz, kesintisiz, full HD izle!

ATV, Türkiye'nin en popüler TV kanallarından biri olarak güçlü konumunu korumaya devam ediyor. Kaliteli programları, dizileri ve canlı maç yayınlarıyla reytinglerde zirvede yer alan ATV, izleyicilerine uzun yıllardır kesintisiz hizmet sunuyor. 2024 yılı itibarıyla ATV'nin güncel frekans bilgileri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV'nin canlı yayınlarını Full HD kalitesinde izlemek isteyenler için gerekli bağlantılar ve detaylar aşağıda yer alıyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 19:33 Güncelleme: 03.08.2024 19:33
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Süper Kupa Canlı İzle | 3 Ağustos Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı, şifresiz, kesintisiz, full HD izle!

Futbolseverler, 3 Ağustos Cumartesi günü büyük bir heyecana tanık olacak. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçı, ATV ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu önemli karşılaşmanın frekans bilgileri ve ATV'nin yayın akışı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Süper Kupa Canlı İzle | 3 Ağustos Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı, şifresiz, kesintisiz, full HD izle!

Süper Kupa Maçını Hangi Kanal Veriyor?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Bu önemli mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve karşılaşmayı şifresiz olarak izlemek mümkün olacak.

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Süper Kupa Canlı İzle | 3 Ağustos Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı, şifresiz, kesintisiz, full HD izle!
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Süper Kupa Canlı İzle | 3 Ağustos Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı, şifresiz, kesintisiz, full HD izle!

Galatasaray Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçı, ATV tarafından canlı olarak yayınlanacak. Maçı ATV'nin resmi internet sitesinden veya uydu kanal listesinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Süper Kupa Canlı İzle | 3 Ağustos Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ATV canlı, şifresiz, kesintisiz, full HD izle!

ATV Frekans Bilgileri

ATV'yi uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)