Barcelona - Real Madrid maçında Arda Güler olacak mı? Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, Amerika'daki kampında Avrupa'nın önemli kulüplerine karşı mücadele edecek. Barcelona ile oynayacakları hazırlık maçı, bu sürecin önemli bir parçası olacak. Bu maçın ardından, Real Madrid'in İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ile de karşılaşacağı duyuruldu. Şimdi, Barcelona - Real Madrid maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı ile Arda Güler'in bu mücadelede yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte, bu önemli hazırlık maçına dair son bilgiler…