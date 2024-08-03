03 Ağustos 2024, Cumartesi
Barcelona - Real Madrid maçında Arda Güler olacak mı? Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanyol futbolunun iki dev kulübü, Barcelona ve Real Madrid, 2024-2025 sezonu öncesinde dikkat çeken bir hazırlık maçında MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hazırlık turunun bir parçası olarak gerçekleşecek. İlk hazırlık maçında Milan ile karşılaşan Real Madrid, Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürdü ve genç futbolcu 45 dakika boyunca oyunda kaldı. Şimdi ise Barcelona karşısında Arda Güler'in performansı ve maça dahil olup olmayacağı büyük bir merak konusu.
Giriş: 03.08.2024 17:23 Güncelleme: 03.08.2024 17:23
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