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Barcelona - Real Madrid maçında Arda Güler olacak mı? Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanyol futbolunun iki dev kulübü, Barcelona ve Real Madrid, 2024-2025 sezonu öncesinde dikkat çeken bir hazırlık maçında MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hazırlık turunun bir parçası olarak gerçekleşecek. İlk hazırlık maçında Milan ile karşılaşan Real Madrid, Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürdü ve genç futbolcu 45 dakika boyunca oyunda kaldı. Şimdi ise Barcelona karşısında Arda Güler'in performansı ve maça dahil olup olmayacağı büyük bir merak konusu.

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 17:23 Güncelleme: 03.08.2024 17:23
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Barcelona - Real Madrid maçında Arda Güler olacak mı, neden yok? Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, Amerika'daki kampında Avrupa'nın önemli kulüplerine karşı mücadele edecek. Barcelona ile oynayacakları hazırlık maçı, bu sürecin önemli bir parçası olacak. Bu maçın ardından, Real Madrid'in İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ile de karşılaşacağı duyuruldu. Şimdi, Barcelona - Real Madrid maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı ile Arda Güler'in bu mücadelede yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte, bu önemli hazırlık maçına dair son bilgiler…

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Barcelona - Real Madrid maçında Arda Güler olacak mı, neden yok? Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona - Real Madrid Derbisi Amerika'da! Arda Güler İlk 11'de mi?

İspanyol futbolunun iki dev ekibi Barcelona ve Real Madrid, yeni sezon öncesi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

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Barcelona - Real Madrid maçında Arda Güler olacak mı, neden yok? Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ne Zaman ve Nerede Oynanacak?

Barcelona - Real Madrid derbisi 4 Ağustos'ta Metlife Stadyumu'nda oynanacak. Maç 3 Ağustos cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece saat 02:00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Barcelona - Real Madrid maçında Arda Güler olacak mı, neden yok? Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arda Güler İlk 11'de mi?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldız Arda Güler, Real Madrid'in ABD kafilesinde yer alıyor. İlk hazırlık maçında ilk 11'de forma giyen Arda, 45 dakika sahada kaldı. Ancelotti'nin Barcelona mücadelesinde yıldız oyuncuya tekrar ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

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Barcelona - Real Madrid maçında Arda Güler olacak mı, neden yok? Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid'in ABD Kamp Kadrosu:

Kaleci: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez

Savunma: Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Ramon, Lorenzo, Obrador, Asencio, Martinez

Orta Saha: Modric, Arda Güler, Ceballos, Nico Paz, Mario Martin, Jeremy de Leon, Palacios

Hücum: Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Brahim, Latasa, Alvaro Rodriguez