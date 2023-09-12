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Haberler Galeri Stefan Kuntz ne zaman istifa edecek? Alman hoca "istenmeyen adam" ilan edildi! İşte Milli Takım için düşünülen 3 isim

Stefan Kuntz ne zaman istifa edecek? Alman hoca "istenmeyen adam" ilan edildi! İşte Milli Takım için düşünülen 3 isim

A Milli Takım'ın Alman hocası Stefan Kuntz, futbol otoritesi tarafından ağır eleştirilere maruz kalıyor. Milli Takım'ın gerileyen futbolu ve Ermenistan karşısındaki beraberlik bardağı taşıran son damla oldu. Futbolseverler tarafından "istenmeyen adam" olarak ilan edilen Kuntz'un istifa edip etmeyeceği büyük merak konusu. Kamuoyu başarısızlığı ile Milli Takım tarihine geçen Alman hocanın hemen gönderilmesinin gerektiğini düşünüyor. Spor basınına sızan iddialara göre TFF'nin, Kuntz'u gönderip yerine Süper Lig'in tecrübeli hocasını takımın başına getireceği iddia edildi. Listenin 1 numarasıyla anlaşılamaması durumunda 2 büyük hoca daha yedekte bekletiliyor.

Giriş Tarihi: 12.09.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 17:08
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Stefan Kuntz ne zaman istifa edecek? Alman hoca istenmeyen adam ilan edildi! İşte Milli Takım için düşünülen 3 isim
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan'ı konuk eden A Milli Futbol Takımı, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve liderlik yolunda önemli bir avantajı kaybetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Stefan Kuntz ne zaman istifa edecek? Alman hoca istenmeyen adam ilan edildi! İşte Milli Takım için düşünülen 3 isim
Mücadelenin ardından eleştirilerin odağındaki isim, teknik direktör Stefan Kuntz olmuştu.
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Stefan Kuntz ne zaman istifa edecek? Alman hoca istenmeyen adam ilan edildi! İşte Milli Takım için düşünülen 3 isim

BÜYÜKEKŞİ'DEN KUNTZ AÇIKLAMASI

Japonya maçının ardından Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına dair çıkan haberlere, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yanıt gelmişti.

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Stefan Kuntz ne zaman istifa edecek? Alman hoca istenmeyen adam ilan edildi! İşte Milli Takım için düşünülen 3 isim
Başkan Büyükekşi, "Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı ve Abdullah Avcı'nın göreve geleceği iddiaları var? Bunlar doğru mu?" sorusuna, "Öyle bir şey söz konusu değil.
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Stefan Kuntz ne zaman istifa edecek? Alman hoca istenmeyen adam ilan edildi! İşte Milli Takım için düşünülen 3 isim
Maçtan sonra gereken açıklamaları yaptım. Şu anda Stefan Kuntz ile ilgili bir şey konuşmak doğru olmaz dedim.