Stefan Kuntz ne zaman istifa edecek? Alman hoca "istenmeyen adam" ilan edildi! İşte Milli Takım için düşünülen 3 isim

A Milli Takım'ın Alman hocası Stefan Kuntz, futbol otoritesi tarafından ağır eleştirilere maruz kalıyor. Milli Takım'ın gerileyen futbolu ve Ermenistan karşısındaki beraberlik bardağı taşıran son damla oldu. Futbolseverler tarafından "istenmeyen adam" olarak ilan edilen Kuntz'un istifa edip etmeyeceği büyük merak konusu. Kamuoyu başarısızlığı ile Milli Takım tarihine geçen Alman hocanın hemen gönderilmesinin gerektiğini düşünüyor. Spor basınına sızan iddialara göre TFF'nin, Kuntz'u gönderip yerine Süper Lig'in tecrübeli hocasını takımın başına getireceği iddia edildi. Listenin 1 numarasıyla anlaşılamaması durumunda 2 büyük hoca daha yedekte bekletiliyor.

Giriş Tarihi: 12.09.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 17:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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