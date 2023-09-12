12 Eylül 2023, Salı
Fenerbahçe transferde fitili ateşledi! Son gün bombası
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, orta saha mevkisi için arayışlarını sürdürüyor. Kadrosunu yıldız bir isimle daha güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde masaya Atalanta'da forma giyen Mario Pasalic ismi geldi. Fenerbahçe'nin Mario Pasalic'i renklerine bağlama konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.09.2023 17:08
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