Fenerbahçe transferde fitili ateşledi! Son gün bombası

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, orta saha mevkisi için arayışlarını sürdürüyor. Kadrosunu yıldız bir isimle daha güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde masaya Atalanta'da forma giyen Mario Pasalic ismi geldi. Fenerbahçe'nin Mario Pasalic'i renklerine bağlama konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...