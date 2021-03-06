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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - Adana Demirspor: 2 MAÇ SONUCU ÖZET Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - Adana Demirspor: 2 MAÇ SONUCU ÖZET Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibinden yediği 2 golle haftayı puansız kapattı. Maçın özet anlatımı ve detaylarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Giriş Tarihi: 06.03.2021 21:08 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 21:16
TFF 1. Lig'de 25. haftanın kritik maçında Adana Demirspor, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR TFF 1. Lig'in 25. haftasında Yılport Samsunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan, Koray Gençerler'in yönettiği karşılaşmayı, 2-0'lık skorla Adana Demirspor kazandı.
Mücadelenin 12. dakikasında sahne alan Pa Dibba, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.
Karşılıklı pozisyonlarla süren mücadelede ikinci gol sesi, 80. dakikada geldi. Topu filelerle buluşturan Emircan Altıntaş, takımı adına farkı 2'ye çıkardı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka, 2-0'lık Adana Demirspor üstünlüğüyle son buldu.
Bu galibiyetle puanını 45'e çıkaran Adana Demirspor, 4. sırada konumlandı ve ilk 2 iddiasını sürdürdü.
SAMSUNSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET
Maçtan dakikalar / İlk yarı
12. dakikada Sedat'ın pasında altıpas üzerinde topla buluşan Pa Dibba'nın şutu filelerle buluştu. 0-1 16. dakikada Burak'ın pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Dejedje'nin şutu az farkla direğin yanından auta çıktı.
27. dakikada Pa Dibba'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ezeh'in şutu, defansa çarparak kornere çıktı.
41. dakikada Kaan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Hasan'ın şutu az farkla sağdan dışarı çıktı.