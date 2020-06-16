Son dakika: Beşiktaş'ta kaleye yeni aday...

Psv'li Jeroen Zoet için çok istekli olan yönetim, 1 sezon daha sözleşmesi olan Hollandalı kaleci için hala kiralama seçeneği üzerinde duruyor. Erdal Torunoğulları'nın bizzat ilgilendiği bu transferde, Zoet'un PSV'de birinci kaleci olarak düşünülmemesi ve geçen sezon kiralık gönderilmiş olması Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.