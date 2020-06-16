Son dakika: Beşiktaş'ta kaleye yeni aday...
Teknik Direktör
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi kaleci transferi... Giriş Tarihi: 16.06.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 12:04 GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta kaleye yeni aday aranıyor. Yerli ve yabancı bir çok kaleci adayı ile temas halinde olan siyah beyazlılar, bir yandan da Ersin ve Utku'nun 7 maçlık performansını gözlemleyecek.
Takımın içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı hiç bir şekilde bonservis ödemeyi düşünmeyen transfer kurmayları, dikkatini tamamen boşa çıkacak veya uygun maliyetle kiralanabilecek kalecilere çevirmiş durumda.
Psv'li Jeroen Zoet için çok istekli olan yönetim, 1 sezon daha sözleşmesi olan Hollandalı kaleci için hala kiralama seçeneği üzerinde duruyor. Erdal Torunoğulları'nın bizzat ilgilendiği bu transferde, Zoet'un PSV'de birinci kaleci olarak düşünülmemesi ve geçen sezon kiralık gönderilmiş olması Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.
Diğer yandan Toulese ile sözleşme yenilemeyen Hırvat kaleci Kalinic'e teklifini ileten siyah beyazlılar, görüşmeyi düşündükleri yerli kaleci adaylarından, bonservis ödenecek olmasından dolayı şimdilik vazgeçmiş durumda.
STANISLAV KRITSYUK YENİ 'BİR NUMARA' OLABİLİR
Bu arada Beşiktaş'ın kaleci adaylarına bir yenisi daha eklendi.
Rus ekibi Krosnadar ile sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Stanislav Kritsyuk, Beşiktaş'ın radarına girdi.