Milyoner'e damga vuran Fenerbahçe sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 869.bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster 869.bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in 869.bölümüne Fenerbahçe sorusu damga vurdu. 30.000 TL'lik soruda seyirci jokerini kullanan yarışmacı, seyircilerin ekseriyetine güvendi fakat doğru cevabı bilemedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o soru, ve 869.bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 23.02.2020 02:48 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 02:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





