FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

DERBİDE GOL OLMUYOR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan son maçların berabere bitmesi dikkati çekiyor. Ligin 23. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak derbiyle tarihi rekabetteki maçlara bir yenisi daha eklenecek. İki takım arasında oynanan 390 derbinin 146'sını Fenerbahçe, 123'ünü ise Galatasaray kazandı. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Türk futbolunun en önemli karşılaşmalarından olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, son dönemde alınan beraberliklerle ön plan çıkıyor.