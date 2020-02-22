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FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

FB GS derbisi ne zaman sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Sonucu merakla beklenen yılın derbisi için nefesler tutuldu. Ligde şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek Fenerbahçe – Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligin 23. haftasında oynanacak maç öncesi Galatasaray 42 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe ise 38 puanla ligin 6. sırasında yer alıyor. İşte, FB GS derbisi ne zaman sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 22.02.2020 21:16 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 21:17
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FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB GS derbisi ne zaman? Ligde heyecan tüm hızıyla sürerken şampiyonluk yarışını etkileyecek ve sonucu merakla beklenen Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. 23. haftada oynanacak dev derbinin sonucu merakla bekleniyor. Peki, FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar…

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FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

FB GS DERBİSİ NE ZAMAN?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele 23 Şubat Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak.

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FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

DERBİDE GOL OLMUYOR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan son maçların berabere bitmesi dikkati çekiyor. Ligin 23. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak derbiyle tarihi rekabetteki maçlara bir yenisi daha eklenecek. İki takım arasında oynanan 390 derbinin 146'sını Fenerbahçe, 123'ünü ise Galatasaray kazandı. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Türk futbolunun en önemli karşılaşmalarından olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, son dönemde alınan beraberliklerle ön plan çıkıyor.

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FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

SON 5 MAÇ BERABERE, SADECE 6 GOL

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 5 lig maçı, beraberlikle sona erdi. Ligde 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. O müsabakanın ardından ligde oynanan 5 karşılaşmadan da takımlar 3 puanla ayrılamadı. Söz konusu mücadelelerin üçü 0-0, biri 1-1, biri de 2-2'lik skorla tamamlandı. Son 5 maçta sadece 6 gol atıldı. İki takım arasında oynanan son 5 lig derbisinin skorları şöyle:

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FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

SEZON STAT SKOR

2017-2018 Türk Telekom 0 - 0

2017-2018 Ülker 0 - 0

2018-2019 Türk Telekom 2 -2

2018-2019 Ülker 1 - 1

2019-2020 Türk Telekom 0 - 0