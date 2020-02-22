FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
FB GS derbisi ne zaman sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Sonucu merakla beklenen yılın derbisi için nefesler tutuldu. Ligde şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek Fenerbahçe – Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligin 23. haftasında oynanacak maç öncesi Galatasaray 42 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe ise 38 puanla ligin 6. sırasında yer alıyor. İşte, FB GS derbisi ne zaman sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 22.02.2020 21:16Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 21:17